Serie C, Iannella-Consoloni e il Pontedera femminile va: 2-1 in rimonta sul campo della Pistoiese

Trasferta vincente per il Pontedera femminile, che vince 2-1 in casa della Pistoiese, replicando l'identico successo ottenuto circa quaranta giorni fa in Coppa Italia proprio contro le arancioni. Partita molto fisica e combattuta al "Bonelle", in particolar modo nel secondo tempo, decisa soltanto nei minuti finali. La prima frazione di gioco racconta di una partenza veemente della Pistoiese, che, dopo aver sfiorato il gol in due occasioni, all'11' passa in vantaggio con Dimaggio, che approfitta di un rilancio sbagliato di Bulleri e a difesa avversaria impreparata insacca. Il Pontedera fa una grande fatica ad esprimere il suo consueto gioco manovrato e nel resto del primo tempo non va oltre un paio di tentativi di Iannella. Da segnalare al 25' il bruttissimo infortunio di Zanini nelle fila della Pistoiese, costretta a lasciare il campo in barella.

Nella ripresa, complice anche un calo delle padroni di casa, il Pontedera sale di giri e Iannella si divora il possibile 1-1 a tu per tu con Schiavone. Il gol però è nell'aria e al 71' ancora Iannella, su cross dalla destra di Maffei, spedisce alle spalle di Schiavone. In un finale abbastanza nervoso, Consoloni, all'89', regala la vittoria alle granatine: a compimento di un'azione condotta da Maffei e Iannella, la numero 15 va al tiro da fuori area e infila Schiavone. Nei minuti di recupero solo tanta lotta e Pistoiese che resta in 10 a causa dell'espulsione di Gangi per un brutto fallo su Tramonti: il Pontedera esce quindi soddisfatto con tre punti che lo portano a -2 dalla vetta della classifica, con la nota di merito della miglior difesa del campionato (2 gol subiti in 4 giornate) in coabitazione con la capolista Pinerolo.

CF Pistoiese - Città di Pontedera CF, il tabellino della partita

CF Pistoiese - Città di Pontedera CF 1-2

PISTOIESE: Schiavone, Viggiano, Nigro, Baroni, Gangi, Zanini, Dimaggio, Mannucci, Sitri, Valoriani, Cotrer. A disp.: Maroso, Diamanti, Puddu, Persichini, Diafani, Tinelli, Tavanti, Battistini, Abraini. All.: Castagnoli.

PONTEDERA: Bulleri, Rizzato, Sidoni, D'Alessandro, Tramonti, Mazzella, Giusti, Iannella, Consoloni, Maffei, Pantani. A disp.: Mbaye, Ceccardi, Vannucci, Catastini, Lanzotti, Gavagni. All.: Ulivieri.

Arbitro: Zito

Reti: 11' Dimaggio (PI), 71' Iannella (PO), 89' Consoloni (PO)

Note: espulsa al 90' Gangi (PI); ammonite Viggiano e Valoriani (PI)