Serie C, debutto vincente per il Pontedera femminile: battuto 3-0 il Caprera

Il Pontedera femminile lascia alle spalle le prestazioni in chiaroscuro di Coppa Italia e apre il campionato con una bella vittoria per 3-0 contro il Caprera. Le granatine scendono in campo col piglio giusto e chiudono la pratica già nei primi 45', mettendo in discesa una partita tutt'altro che scontata contro un avversario che ha dimostrato una buona organizzazione di gioco.

La protagonista di giornata è Gavagni, che tra il 13' e il 15' del primo tempo sigla un uno-due in grado di spiazzare il Caprera: la numero 18 pontederese prima apre le marcature con un colpo di testa sul secondo palo sugli sviluppi di un corner di Pantani, poi raddoppia insaccando su assist di Mazzella. La pressione della squadra di Ulivieri non si placa e Iannella, dopo essersi divorata una palla gol nitida a tu per tu con Rossetti, si rifà allo scadere del primo tempo con il gol del 3-0.

Ad inizio ripresa il Caprera tenta il tutto per tutto nell'ottica di riaprire i giochi, ma la retroguardia locale regge il colpo e il Pontedera può così gestire il vantaggio acquisito nel finale, permettendo a Bulleri di vivere una giornata piuttosto tranquilla.

Pontedera CF - Caprera CF, il tabellino della partita

Pontedera CF - Caprera CF 3-0

CITTàPONTEDERA C.F.: Bulleri, Rizzato, Sidoni, D'Alessandro, Mazzella, Giusti, Iannella, Consoloni, Maffei, Gavagni, Pantani. A disp.: Mbaye, Aug, Bensi, Catastini, Lanzotti, Vannucci, Ceccardi. All.: Renzo Ulivieri.

CAPRERA C.F.: Rossetti, Escuer, Gaglio, Manea, Ford, Fabregat, Trofimov, Lupo, Gonzalez, Caccamo, Trapani. All.: Spinelli, Barbasso, Tsouli. All.: Massimiliano Fascia.

Arbitro: Dini di Città di Castello

Reti: 13', 15' Gavagni, 43' Iannella