Pontedera CF forza quattro, Fiamma Monza battuto. Iannella-show

Era importante vincere ed il Pontedera non ha sbagliato. Le granatine si aggiudicano lo scontro diretto contro il Fiamma Monza, valido per la tredicesima giornata del campionato di Serie C femminile, con un 4-2 che permette loro di avvicinare la "zona salvezza".

Le ragazze di Tarabusi fanno la partita pressoché per tutti i 90', ma si fanno sorprendere due volte nelle uniche incursioni delle ospiti. Alla mezz'ora Schiavone respinge il tiro di Cama, ma non può far nulla sul tap-in di Ferraro che porta in vantaggio le monzesi. Risposta del Pontedera affidata a Iannella, che colpisce la traversa su punizione, poi Maffei ristabilisce la parità con un colpo di tacco e poco più tardi sfiora il raddoppio. Sul finire di frazione il Fiamma Monza torna di nuovo avanti con Cama, sfruttando un pasticcio difensivo delle toscane. Si va al riposo sul parziale di 1-2.

In avvio di ripresa il Pontedera perviene al pareggio: cross di Maffei e zuccata vincente di Iannella. Le granatine pressano alla ricerca della vittoria ma non riescono a trovare il guizzo vincente fin quando Iannella non decide di dare prova, per l'ennesima volta, di tutta la sua classe. All'86' il capitano pontederese inventa, su punizione, una traiettoria a rientrare sul secondo palo che si infila all'incrocio dei pali: 3-2. Due minuti dopo ancora Iannella, giunta alla seconda tripletta personale in stagione, chiude i conti con un colpo di testa su assist di Maffei. Per il Pontedera una bella boccata d'ossigeno.

Pontedera - Fiamma Monza 4-2, il tabellino della partita

PONTEDERA: Schiavone, Rizzato, Scaffardi, Giusti, Iannella, Puddu (90’ Arrighini), Maffei, Pantani, Dehima, Maroso, Romeo (30’ Ceci). A disp.: Zangari, Sidoni, Mazzella, Consoloni. All.: Tarabusi Emiliano.

FIAMMA MONZA: Carrusci, Cappello, Gritti, Contessotto (56’ Giusti), Bertoni, Valtolina (86’ Atzeni), Cama, Baratti, Bassoli (86’ Guidi), Ferraro, Canobbio (56’ Castellani). A disp.: Messori, De Pieri. All.: Zagaria Agostino.

Arbitro: Rashed Ibrahim di Imola, coad. da Moriconi di Lucca e La Penna di Empoli



Reti: 32’ Ferraro, 36’ Maffei, 41’ Cama, 50’ Iannella, 86’ Iannella, 88’ Iannella