Il Pontedera si sveglia tardi: 2-3 con l'Ivrea

Il Pontedera CF non riesce a dare continuità alla vittoria dell'ultimo turno contro il Real Meda e perde 3-2 in casa contro l'Independiente Ivrea. Una sconfitta immeritata per le granatine, che si trovano in svantaggio di tre reti nonostante il maggior predominio e nel finale provano invano a rimontare. Un paio di spunti di Maffei e Dehima inaugurano l'incontro, ma alla prima azione utile, al 22', sono le piemontesi a sbloccarla con Montecucco, la cui conclusione infila Schiavone sotto la traversa. Il Pontedera reagisce e Iannella impegna Mognol, dall'altra parte l'Ivrea si divora il raddoppio da due passi. Ancora Iannella pericolosa al 40' con una punizione che sfiora la traversa. La seconda frazione di gioco riparte con le toscane che fanno la partita, mentre l'Ivrea gioca di rimessa. Come avvenuto nei primi 45', alla prima occasione buona le piemontesi si dimostrano ciniche e siglano il raddoppio ancora con Montecucco, stavolta su calcio di punizione dal limite dell'area. La gara sembra virtualmente chiudersi quando, al 77', Mussano realizza la rete del 3-0 su rigore. Il Pontedera, invece, torna incredibilmente in gioco nei minuti finali, trascinato dalla sua fantasista. Iannella prima trasforma il rigore dell'1-3 all'83', poi raddoppia al 90' su cross di Sidoni. Le ragazze di Tarabusi tentano il 'tutto per tutto' nel recupero e solo uno straordinario intervento di Mognol nega il gol a Pantani, il cui tiro era diretto verso l'incrocio dei pali. Per il Pontedera, una sconfitta immeritata.

Pontedera CF - Independiente Ivrea 2-3, il tabellino della partita

PONTEDERA CF: Schiavone, Rizzato, Sidoni, Ceci, Iannella, Maffei, Pantani, Puddu (53’ Scaffardi), Dehima (93’ Mazzella), Romeo (68’ Consoloni), Lazzara (53’ Maroso). A disp.: Zangari, Arrighini, Cirri. All.: Tarabusi Emiliano

INDEPENDIENTE IVREA: Mognol, Faudella (86’ Bionaz), Trabucco, Ambrosi, Gonnet (60’ Giachetto), Boccardo L., Gennari (72’ Mussano), Montecucco (80’ Fogo), Boccardo G. (49’ Dreon G.), Sterrantino, Dreon M.. A disp.: Verzino, Demargherita, Di Bitonto. All.: Di Bartolo Alessandro

Arbitro: Oristanio di Perugia

Reti: 22' Montecucco, 50' Montecucco, 77' rig. Mussano, 83' rig. Iannella, 90' Iannella

Ammonite: Boccardo L., Maffei, Consoloni, Giacchetto