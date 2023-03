Serie C Femminile, il Pontedera cede 0-3 all'Orobica: terza sconfitta consecutiva

Si chiude con una sconfitta il ciclo di gare proibitive del Pontedera femminile. Come avvenuto al cospetto di Pavia e Pinerolo, rispettivamente prima e seconda in classifica, le granatine incassano tre reti (a zero) dall'Orobica Bergamo, terza forza del torneo. Al "Nuovo Marconcini" le ragazze di Tarabusi resistono mezz'ora, poi subiscono un uno-due micidiale firmato Lazzeri-De Vecchis che le manda all'intervallo sul doppio svantaggio. Alla ripresa del gioco il Pontedera prova ad imbastire una reazione e si rende pericoloso prima con Marchi poi con Giusti. Sull'altro fronte Ivanova si divora il terzo gol al 63'. A circa un quarto d'ora dal termine le granatine hanno la possibilità di riaprire i giochi quando il direttore di gara assegna loro un calcio di rigore per fallo in area di Suvet su Ceci. Dal dischetto, però, Maffei si fa respingere il tentativo da De Marchi. L'Orobica cala il tris nel finale con Petova. Da domenica prossima, in quel di Genova a casa del Baiardo, comincia il vero girone di ritorno del Pontedera, impegnato nella corsa verso la permanenza nella categoria.

Pontedera - Orobica Bergamo 0-3, il tabellino della partita

PONTEDERA: Zangari, Rizzato, Sidoni, Ceci, Mazzella (46’ Romeo), Amitrano (46’ Giusti), Maffei, Sivakova (68’ Consoloni), Pantani, Dehima, Maroso (60’ Puddu). A disposizione: Schiavone, Arrighini, Mancini. All.: Tarabusi

OROBICA BERGAMO: De Marchi, Lo Vecchio (70’ Suvet), Lazzari, De Vecchis, Foti (87’ Tomescu), Naldoni, Troiano (60’ Ivanova) , Poeta, Visani, Casini (60’ Naydenova), Petrova (87’ Bertazzoli). All.: Marini

Arbitro: Dasso di Genova

Reti: 31' Lazzari, 34' Devecchis, 84' Petova

Ammoniti: 49’ Rizzato, 76' Dehima