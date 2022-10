Pontedera CF-Pinerolo 1-2: granatine ko tra le polemiche

Domenica particolarmente amara per il Pontedera CF, che perde 1-2 contro il Pinerolo una partita segnata da un episodio contestatissimo in avvio di ripresa. Le piemontesi partono col piede sull'acceleratore e già nei primi cinque minuti sfiorano il vantaggio in due occasioni: al 3' palo esterno direttamente da calcio d'angolo, al 5' occasione sprecata da Tamburini. Alla prima offensiva il Pontedera sblocca il punteggio: Iannella lancia in profondità sul filo del fuorigioco Pantani, la quale anticipa l'uscita di De Filippo e insacca a porta sguarnita. Il Pinerolo riparte all'attacco e trova il pari al 20' con Spagnoli, su cross delizioso di Gueli Vetri. In precedenza la stessa Spagnoli aveva insidiato Schiavone con un colpo di testa a lato di un soffio. Il match prosegue con il predominio del Pinerolo al cospetto di un Pontedera che contiene bene e riparte con pericolosità. Al 6' del secondo tempo l'episodio chiave: il direttore di gara assegna un calcio di rigore al Pinerolo per presunto contatto tra Aloi, Rizzato e Schiavone, tra le veementi proteste delle toscane. Dopo tre minuti di gioco fermo Gueli Vetri trasforma dal dischetto. Palla al centro e pochi attimi dopo il Pontedera resta in dieci per l'espulsione (doppio giallo) di Ceci. Sotto di una rete e in inferiorità numerica, le ragazze di Tarabusi rischiano il tris avversario su colpo di testa di Iuliano, ma nel finale gettano il cuore oltre l'ostacolo e per poco non raggiungono il pareggio con Iannella. Il Pontedera resta fermo al palo dopo tre giornate.

Pontedera CF - Pinerolo 1-2, il tabellino della partita

PONTEDERA CF: Schiavone, Rizzato, Sidoni, Scaffardi (64’ Puddu), Ceci, Dehima, Mazzella (50’ Giusti), Iannella, Romeo (66’ Maroso), Consoloni (79’ Cirri), Pantani. A disposizione: Zangari, Arrighini, Lazzara. All.: Tarabusi Emiliano

PINEROLO: De Filippo, Barbero, Borello, Piesliakaite (46’ Iuliano), Aimetti, Mani (79’ Culasso), Tamburini, Civalleri, Aloi, Gueli Vetri, Spagnoli. A disposizione: Basso, Bernabei, , Fortunato, Infossi, Cardillo, Favaro, Ceppari. All.: Zorri Tatiana

Arbitro: Bruschi di Ferrara (Bertolucci di Lucca - Mucci di Pistoia)

Reti: 7' Pantani, 20' Spagnoli, 54' Gueli Vetri

Note: espulsa Ceci al 55'; ammonite Zorri, Ceci e Rizzato