Il Pontedera CF impatta 1-1 con la Pro Sesto e manca l'aggancio

Pareggio tutt'altro che noioso tra Pontedera e Pro Sesto nella nona giornata di Serie C femminile. Al 'Nuovo Marconcini' di Pontedera le due squadre danno vita ad un match vivace, giocato su buoni ritmi e caratterizzato da diverse occasioni interessanti da ambo le parti, nonostante un maggior predominio delle granatine. Il Pontedera sblocca il punteggio al 25' grazie ad un'intuizione di Iannella: l'attaccante granata ruba palla a Pedrazzani e approfitta del posizionamento fuori dai pali di Selmi per supelarla con un pallonetto delizioso. La reazione della Pro Sesto è immediata e al 36' Abati sigla l'1-1 a compimento di uno schema da calcio di punizione, con la complicità di una disattenta retroguardia pontederese. Le lombarde sfiorano il vantaggio al 38' con Baruffaldi che colpisce una clamorosa traversa. Il secondo tempo si apre con il Pontedera in avanti ed il copione resterà tale fino a circa un quarto d'ora del termine. Al 53' Iannella lambisce il palo di testa, su cross di Romeo, poco più tardi le due si invertono i ruoli e Romeo va ad un passo dalla rete in scivolata. Selmi salva su Mazzella, poi sulla ribattuta Pantani manda a lato di un soffio. Al 75' la Pro Sesto torna a fare capolino nella metà campo pontederese ed è ancora la traversa a salvare Schiavone sul tiro di Abati. Allo scadere Iannella prova il bis direttamente da centrocampo, con Selmi ancora troppo fuori dalla porta, ma la palla esce di pochi centimetri. Il Pontedera manca l'aggancio alla Pro Sesto e resta al terzultimo posto a quota 5 punti. Domenica prossima, per le ragazze di Tarabusi, gara da non sbagliare sul campo del fanalino di coda Su Planu Calcio.

Pontedera CF - Pro Sesto 1-1, il tabellino della partita

PONTEDERA CF: Schiavone, Rizzato, Scaffardi, Iannella, Puddu, Consoloni (46’ Mazzella), Maffei (84’ Cirri), Pantani, Dehima, Maroso, Romeo (77’ Lazzara). A disp.: Zangari, Arrighini, Sidoni, Ceci. All.: Tarabusi.

PRO SESTO: Selmi, Dellacqua, Raimondo (76’ Citelli), Gentile, Arrigoni, Pedrazzani, Marasco (55’ Riva), Biffi, Abati, Baruffaldi (55’ Carcassi), Esposito. A disp.: Pizzardi, Ferrazza, Bisi, Pignata, Brambilla, Pezzoli. All.: Ruocco.

Arbitro: Dorillo di Torino

Reti: 25’ Iannella, 36’ Abati