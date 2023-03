Serie C femminile, il Pontedera cade nello scontro diretto col Real Meda (1-2)

Brutto passo falso interno per il Pontedera, che esce sconfitto per 1-2 dallo scontro diretto con il Real Meda e scivola in zona playout. Una sconfitta (2-1) maturata in rimonta dopo l'iniziale vantaggio firmato al 22' da Amitrano, lesta ad insaccare da due passi sugli sviluppi di un cross di Ceci. Il vantaggio delle granatine risulta l'unico lampo di un primo tempo equilibrata e povero di emozioni.

Al rientro dall'intervallo il Real Meda trova subito il pareggio: Ferrario vince il corpo a corpo con due avversarie ed infila Zangari. Il gol galvanizza le lombarde, che prendono il sopravvento sul piano del gioco e al 69' siglano il raddoppio grazie alla conclusione dalla distanza di Coda. Il Pontedera finisce con un assetto iper-offensivo ma non riesce a portare particolari insidie a Ripamonti.

Pontedera - Real Meda 1-2, il tabellino della partita

PONTEDERA: Zangari, Rizzato, Sidoni, Ceci, Amitrano (58’ Giusti e dal 84’ Mazzella), Maffei, Sivakova, Pantani, Puddu, Maroso, Romeo (63’ Consoloni). A disposizione: Schiavone, Mancini. All.: Tarabusi

REAL MEDA: Ripamonti, Rovelli, Longo, Molteni (89’ Carabetta), Ragone (85’ Mariani), Moroni, Emilova, Roma,Ferrario (85’ Arosio), Campisi, Coda. A disposizione: Barzaghi, Podda, Roventi, Bacullo. All.: Turano

Arbitro: Laganaro di Genova

Reti: 22' Amitrano, 48' Ferrario, 69' Coda

Ammoniti: 54’ Romeo, 94’ Mazzella, 95’ Sidoni