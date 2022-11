Pontedera CF, pari con rimpianti contro lo Spezia

Ad un passo dal traguardo il Pontedera CF si fa raggiungere sull'1-1 dallo Spezia, perdendo l'occasione di effettuare il sorpasso in classifica sulle liguri ed uscire dalle zone calde. Sin dalle prime battute e per oltre un'ora di gioco, le granatine dominano le avversarie. Le due migliori palle gol del primo tempo arrivano superata la mezz'ora: al 33' Maffei sfiora l'incrocio dei pali, al 41' Consoloni calcia a lato da buona posizione. La seconda frazione di gioco si riapre con le padroni di casa ancora alla ricerca del vantaggio, mentre lo Spezia si difende e si affida alle ripartenze. Proprio su una di queste, al 59', Valtolina gira in porta, ma Schiavone è provvidenziale, deviando la palla sulla traversa. Pericolo scampato ed il Pontedera, sul rovesciamento di fronte, sblocca il punteggio, grazie al gol direttamente da calcio d'angolo di Iannella. La traiettoria del capitano delle granatine sorprende Gallego sul primo palo. Le ragazze di Tarabusi mancano il raddoppio prima con Maffei poi con Iannella, così lo Spezia, dopo una conclusione di poco sopra la traversa di Ceccarelli, perviene al pareggio all'86' con Gregoriou, che insacca su cross di Valtolina al termine di un contropiede. Pari con rimpianti per il Pontedera.

Pontedera - Spezia 1-1, il tabellino della partita

PONTEDERA: Schiavone, Rizzato (84’ Sidoni), Scaffardi, Iannella, Puddu, Consoloni (64’ Cirri), Maffei, Pantani, Dehima, Maroso, Romeo (78’ Mazzella). A disposizione: Zangari, Arrighini, Giuisti, Lazzara. All.: Tarabusi Emiliano.

SPEZIA: Gallego, Cardoso, Mazzieri (70’ Gregoriou), Ruzafa, Ciccarelli, Omokaro, Barraza, Valtolina, Viscuso, Dezotti, Gino. A disposizione: Giordano, Becchimanzi, Girolamo, Duce, Baccanti, Sciaccaluga. All.: Ferrarese Maurizio.

Arbitro: Tagliente di Brindisi

Reti: 60' Iannella, 86' Gregoriou

Ammonite: Gino, Dehima, Cardoso, Valtolina, Maffei