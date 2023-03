Pontedera CF, il punto di Tarabusi: "Ulivieri eredità importante. Dobbiamo rialzarci anche per Iannella"

Un fine settimana di stop, utile per ricaricare le pile e ripartire con rinnovata fiducia. Il campionato di Serie C girone A si ferma probabilmente nel momento ideale per il Pontedera femminile. Dopo una serie di quattro risultati utili consecutivi a cavallo del giro di boa della stagione, le granatine sono incappate in due sconfitte contro le corazzate Pavia e Pinerolo e, durante il match con le piemontesi, hanno perso per infortunio (out due mesi) il capitano e 'stella' della squadra Sandy Iannella. Il Pontedera occupa attualmente il sestultimo posto in classifica, a ridosso della zona playout. Superata la metà della sua prima stagione in granata, mister Emiliano Tarabusi fa il punto della situazione nell'intervista rilasciata ai canali social del Pontedera Calcio Femminile:

"Dopo un paio di mesi dall'avvio della stagione avevamo trovato un buon equilibrio e avevamo concluso il girone di andata con dei buoni risultati. La lunga sosta sicuramente non ha giovato al buon proseguimento del momento positivo stesso. In più, nelle prime giornate del girone di ritorno abbiamo affrontato la prima e la seconda della classifica, due formazioni ben preparate che sicuramente lotteranno fino alla fine per la conquista della promozione in serie B.

Sapevamo che i match contro Pavia e Pinerolo non sarebbero stati semplici e così è stato. Ma sabato scorso, contro il Pinerolo, abbiamo rimediato un tre a zero forse troppo severo. Abbiamo fatto una grande prestazione, nonostante il risultato così severo dal punto di vista numerico. Le nostre avversarie sono state più ciniche di noi, noi non abbiamo sfruttato le occasioni che abbiamo avuto, e poi abbiamo pagato il dazio. Inoltre dall'infortunio di Sandy abbiamo avuto anche un calo di concentrazione, a causa della preoccupazione per lei. Il suo dolore con conseguente intervento dell'ambulanza ci ha un po' destabilizzati.

L'infortunio di Sandy è una vera e propria tegola. Dovrà stare lontana dal campo per diversi mesi, ma ora che più che mai dobbiamo concentrarci e lavorare bene. Dobbiamo farlo anche per lei, che è il nostro capitano dentro e fuori dal campo, una vera e propria trascinatrice. Tra dieci giorni affronteremo l'Orobica, il nostro campionato riparte da lì, sul nostro campo.

Questa è la mia prima esperienza con il mondo del calcio femminile. Le ragazze mi stanno regalando soddisfazioni, trasmettendomi del vero e proprio entusiasmo. Ho raccolto un'eredità importante, quella di un vero e proprio campione, quella di Renzo Ulivieri. Spero di poter proseguire al meglio il percorso da lui cominciato".