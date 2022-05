Femminile, Pontedera sprecone e rimontato dal Genoa (1-2)

Il Pontedera gioca, crea e costruisce ma pecca di concretezza e subisce l'ennesima sconfitta (la settima nelle ultime nove gare), in rimonta contro il Genoa. Le granatine approcciano bene all'incontro e già nei primi minuti vanno ad un passo dal vantaggio con Mazzella, che, servita da Pantani, sbaglia a tu per tu con Macera. Dopo una fase del match piuttosto equilibrata, al 38' arriva il gol del Pontedera: cross di Giusti per Iannella e stoccata vincente della numero 10. Ad inizio ripresa il Genoa pareggia con Tortarolo, lesta ad approfittare di un malposizionamento della difesa avversaria. La formazione di Ulivieri non si scoraggia e torna a spingere, ma al 63' Gavagni grazia Macera da due passi su cross di Maffei. Per il Pontedera a beffa è dietro l'angolo e a sancirla è Bettalli, con il gol dell'1-2 all'84'. Gavagni ci riprova invano poco più tardi. Pontedera matematicamente ai playout.

Pontedera - Genoa 1-2, il tabellino della partita

PONTEDERA: Bulleri, Rizzato, Sidoni, D'Alessandro, Mazzella, Giusti, Iannella, Consoloni, Maffei, Pantani, Gavagni. All.: Mbaye, Aug, Bensi, Lanzotti, Ceccardi. All.: Ulivieri.

GENOA: Macera, Bettalli, Abate, Fernandez, Parodi, Tortarolo, Campora, Nietante, Spotorno, Lucafò, Traverso. A disp.: Parodi, Romano, Crivelli, Favali, Perna, Rossi, Tolomeo, Pigati, Vacchino. All.: Oneto.

Arbitro: Andriambelo

Reti: 38' Iannella (P), 52' Tortarolo (G), 84' Bettalli (G)