Pontedera femminile, buon pari contro l'Ivrea. Ora il playout

La prestazione c'è, la vittoria manca ancora: nell'ultima partita della stagione regolare in Serie C femminile, il Pontedera non va oltre l'1-1 con l'Ivrea nonostante un'ottima prova di squadra. L'inizio non è dei migliori per le granatine: al 5' un pasticcio di Bulleri vale il gol del vantaggio per l'Ivrea, firmato da Ancona. Il Pontedera reagisce subito e al 9' ha la grande occasione per pareggiare: Maffei conquista un calcio di rigore, ma il tiro dal dischetto di Iannella viene respinto da Scicli. La numero 10 pontederese si rifà appena un minuto dopo, insaccando di testa alle spalle di Scicli, sugli sviluppi di un corner di Mazzella. Il match prosegue in sostanziale equilibrio, ma le migliori palle gol sono di marca granata con Gavagni al 15' e Maffei al 35'. Il copione non cambia nella ripresa fino al 77', quando l'Ivrea rimane in inferiorità numerica per un'espulsione. In undici contro dieci il Pontedera aumenta la spinta e all'82' va ad un passo dal gol-vittoria con Giusti, servita da Gavagni, che non concretizza a tu per tu con il portiere. Il Pontedera chiude al quintultimo posto in classifica e domenica prossima se la vedrà con il FiammaMonza nel playout: una sfida in cui è vietato sbagliare per evitare una clamorosa retrocessione in Eccellenza.

Pontedera - Ivrea 1-1, il tabellino della partita

PONTEDERA: Bulleri, Rizzato, Sidoni, D'Alessandro, Mazzella, Giusti, Iannella, Consoloni, Maffei, Pantani, Gavagni. A disp.: Mbaye, Aug, Bensi, Lanzotti. All.: Ulivieri.

IVREA: Scicli, Sterrantino, Angela, Trabucco, Dreon G., Ambrosi, Demargherita, Dreon M., Ancona, Montecucco, Faudella. A disp.: Mognol, Noascone, Di Bitonto, Gonnet, Lavarone, Giachetto, Bionaz, Ottolenghi, Gulino. All.: Pairotto.

Arbitro: Testoni

Reti: 5' Ancona (I), 10' Iannella (P)