Pontedera femminile, vietato sbagliare. Con la Lucchese si gioca la permanenza in Serie C

Un anno dopo, di nuovo il playout. La storia si ripete per il Pontedera femminile, che domani, domenica 4 giugno (calcio d'inizio ore 15.30), allo stadio "Ettore Mannucci" di Pontedera, disputerà lo spareggio per conquistare la permanenza in Serie C ed evitare la retrocessione in Eccellenza. Il 13 giugno scorso le granatine, allora guidate da Renzo Uliveri, ebbero la meglio per 3-2 sul Fiamma Monza, mentre quella di quest'anno sarà una sfida tutta toscana contro la Lucchese.

Le due squadre torneranno ad affrontarsi appena quattordici giorni dopo l'ultimo incrocio. Il 21 aprile, ancora in riva all'Era, la Lucchese si è imposta per 1-0 grazie alla rete allo scadere del primo tempo di Migneco. Per il Pontedera, che ha chiuso la stagione regolare al dodicesimo posto, a +2 sulla Lucchese tredicesima, si è trattato del passo falso decisivo nel mancato raggiungimento della salvezza diretta. Nella gara d'andata, disputata il 15 gennaio, le ragazze pontederesi avevano invece compiuto il blitz, con un 3-2 firmato da Maffei (doppietta) e Iannella, quest'ultima passata al ruolo di mister il 4 maggio a seguito delle dimissioni di Tarabusi.

Il Pontedera arriva alla partita più importante della stagione reduce da sei sconfitte nelle ultime sette gare (unico acuto il 2-1 a Monza datato 14 maggio). Peggio ha fatto la Lucchese, con il successo a Pontedera che ha rappresentato la sola nota lieta delle otto partite conclusive (perse le altre sette). In caso di parità al termine di tempi regolamentari e supplementari saranno i calci di rigore a decretare la squadra vincente.