Pontedera femminile, rimonta da urlo e Lucchese ko: sarà ancora Serie C

Il Pontedera femminile conquista la salvezza. Nello spareggio playout del "Mannucci", contro la Lucchese, le granatine di Sandy Iannella vedono da vicino lo spettro della retrocessione in Eccellenza ma grazie ad un secondo tempo d'orgoglio la spuntano per 2-1 a pochi istanti dal triplice fischio. Le ospiti passano in vantaggio al 21', sfruttando una palla persa dalle pontederesi in fase d'impostazione. La risposta locale arriva nell'immediato rientro dall'intervallo, quando Ceci appoggia in rete da due passi sulla respinta del palo. Il match prosegue in sostanziale equilibrio ed il ricorso ai tempi supplementari sembra scritto. Invece, al 92', Romeo s'inventa una splendida conclusione dalla distanza che termina la propria corsa sotto l'incrocio dei pali. Esplode la festa delle granatine, salve ai playout per il secondo anno consecutivo. Pontedera resta in Serie C!