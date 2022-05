Il Pontedera femminile perde in casa 2-0 con l'Orobica Bergamo. Granatine a forte rischio playout

Serie C femminile

Ennesimo passo falso del Pontedera femminile, giunto alla settima gara senza vittorie ed a forte rischio playout considerando i cinque punti di svantaggio dalla salvezza diretta a quattro gare dal termine. A decidere la sfida contro l'Orobica Bergamo sono stati due gol nel primo tempo firmati da Visani al 5' e De Vecchis al 24'. Nella ripresa è arrivata la reazione delle granatine, dalla quale è scaturita la doppia occasione d'oro per Iannella tra il 65' (conclusione a lato da posizione ravvicinata) e il 68' (traversa). Un minuto più tardi l'espulsione di Consoloni ha costretto il Pontedera a giocare gli ultimi venti minuti in inferiorità numerica, ma la partita è rimasta in equilibrio, palesando il cinismo dell'Orobica, abile a colpire nelle poche palle gol create.

Pontedera - Orobica Bergamo 0-2, il tabellino della partita

PONTEDERA: Bulleri, Rizzato, Sidoni, D'Alessandro, Mazzella, Giusti, Iannella, Bensi, Consoloni, Pantani, Gavagni. A disp.: Mbaye, Aug, Lanzotti, Maffei, Ceccardi, Gambardella. All.: Ulivieri.

OROBICA BERGAMO: Demarchi, Salvi, Lazzari, De Vecchis, Foti, Naldoni, Poeta, Magni, Visani, Casini, Kass. A disp.: Valletta, Fumagalli, Limonta, Madaschi, Bertazzoli, Chignoli, Migneco. All.: Marini.

Arbitro: Scarpati

Reti: 5' Visani, 24' De Vecchis

Note: Espulsa al 69' Consoloni (P)