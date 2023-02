Pontedera CF, battuta d'arresto: il Pavia passa con un 3-0 senza storia

Dopo tre vittorie ed un pareggio s'interrompe la serie positiva del Pontedera femminile, sconfitto 3-0 dal Pavia Academy nella diciottesima giornata di Serie C girone A. Troppa differenza in campo tra le lombarde, seconde in classifica, e le granatine: al Nuovo Marconcini va in scena una partita abbastanza a senso unico. Codecà apre le marcature già al 9', con un inserimento tra Lewandowska e Zangari sugli sviluppi di un traversone. L'estremo difensore pontederese si riscatta con un paio di interventi superlativi su Poletto. Il Pontedera non riesce a scuotersi, mentre il Pavia continua ad attaccare e, dopo una traversa colpita da Codecà in avvio di ripresa, trova il raddoppio intorno all'ora di gioco grazie al tiro da fuori di Longoni. Le ospiti chiudono i giochi al 78', quando Zanetti insacca a fil di palo dal limite dell'area. Nel finale da segnalare l'unico sussulto delle granatine, con Ceci che colpisce l'esterno del palo da posizione defilata. Il Pontedera riparte con un netto ko dopo turno il riposo ma resta comunque fuori dalla zona playout.

Pontedera - Pavia Academy 0-3, il tabellino della partita

PONTEDERA: Zangari, Rizzato, Iannella, Amitrano (50’ Ceci), Consoloni, Maffei, Sivakova (58’ Maroso), Pantani, Lewandowska, Puddu, Dehima (63’ Giusti). A disposizione: Schiavone, Sidoni, Scaffardi, Mazzella, , Mancini, Romeo. All.: Tarabusi Emiliano

PAVIA ACADEMY: Groni, Dubini, Codeca’ (88’ Maiocchi), Grumelli (80’ Nietante), De Vecchi, Tugnoli, Longoni, Poletto, (57’ Zella), Straniero, Dugo (80’ Mazza), Avallone (68’ Zanetti). A disposizione: Terni, Berglund, Zecchino, Cozzani. All.: Salterio Roberto

Arbitro: Rinaldi di Novi Ligure (Drogos di Lucca - Lapenna di Empoli)

Reti: 9' Codecà, 63' Longoni, 78' Zanetti

Ammonite: Dehima, Giusti, Consoloni