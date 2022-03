Il Pontedera femminile cede al Pavia (0-4). Granatine ridotte all'osso dalle assenze

Un Pontedera femminile falcidiato da infortuni e positività covid esce sconfitto con un netto 4-0 dalla gara interna contro il forte Pavia, quinto in classifica. Pronti-via e le lombarde passano in vantaggio con Zecchino su azione da corner. Al 28' Gianni raddoppia, sfruttando un ottimo velo di Troiano. Al 32' Giusti prova ad impensierire Vignati, per il resto il Pavia chiude il primo tempo in totale controllo. Le ospiti colpiscono ancora al rientro dall'intervallo, grazie ad un tiro dalla lunga distanza di Zecchino. La quarta rete porta la firma di Codecà al 60', dopo scambio con Troiano. Da segnalare a 6' dal termine la sostituzione di Consoloni per crampi e l'ingresso della seconda portiera Mbaye (unica ragazza a disposizione) come giocatrice di movimento. Domenica prossima Pontedera in trasferta a La Spezia.

Pontedera - Pavia 0-4, il tabellino della partita

PONTEDERA: Bulleri, Sidoni, D'Alessandro, Aug, Giusti, Bensi, Ceccardi, Vannucci, Consoloni, Gambardella, Lanzotti. A disp.: Mbaye. All.: Ulivieri.

PAVIA: Vignati, D'Ugo, Zella, Di Giulio, Straniero, Zecchino, Devecchi, Troiano, Gianni, Accoliti, Codecà. A disp.: Groni, Maiocchi, Longoni, Bosco, Cozzani, Poletto, Napoletano. All.: Martinotti.

Arbitro: Zito, coad. da Bragoni e Baranga Razvan

Reti: 1' Zecchino, 28' Gianni, 46' Zecchino, 60' Codecà