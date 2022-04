Sconfitta dolorosa per il Pontedera femminile: 0-1 con il Perugia

Nel recupero della 14ª giornata del girone A di Serie C femminile, andato in scena nel pomeriggio di ieri, il Pontedera perde tra le mura amiche (0-1) contro il Perugia terzultimo in classifica, sprecando una ghiotta opportunità per uscire dalle "zone calde" della classifica. Le granatine costruiscono almeno un paio di nitide palle gol per tempo, ma non riescono a concretizzare (clamorose le occasioni, a tu per tu col portiere, di Iannella e Maffei ad inizio ripresa) e vengono punite al 10' del secondo tempo da Paolini, in uno dei due tiri in porta concessi alle umbre nell'arco dei 90'. Da segnalare il duro crollo a livello fisico e mentale del Pontedera nella seconda metà di gara, sul quale si è soffermato mister Ulivieri, come riportato dalla pagina facebook U.S. Città di Pontedera CF:

“Una partita nella quale le ragazze erano stremate. Responsabilità grave del dipartimento calcio femminile: con 5 ragazze risultate positive e rientrate all’ultimo momento, e la partita di domenica 10 aprile, hanno voluto mettere la partita dopo soli 3 giorni, adducendo la salvaguardia della regolarità del campionato. Il campionato si salvaguarda rispettando le possibilità delle squadre e guardando le condizioni. La scelta di far giocare il recupero in questa data è stata tutto l’opposto della regolarità del campionato. Una partita senza storia, giocata male, un po’ per le condizioni fisiche e molto anche per non sapere giocare in condizioni fisiche deteriorate. Quando mancano le forze ci sarebbe stato bisogno di concentrazione e capacità di soffrire, che sono mancate. Il risultato di oggi ha il significato di una sconfitta morale.”