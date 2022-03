'Manita' del Pontedera femminile alla Pistoiese (5-0)

Serie C femminile

Un buon Pontedera rifila cinque reti (a zero) alla Pistoiese, centrando la terza vittoria nelle ultime quattro gare e portandosi fuori dalla zona playout. Primo tempo sostanzialmente equilbrato, caratterizzato da alcuni spunti interessanti da ambo le parti, e deciso dal gol di Aug intorno alla mezzora. Le granatine prendono il largo nella ripresa. Iannella sigla il raddoppio al 66', poi si ripete al 78' per il 3-0 a compimento di un'azione manovrata rifinita da Maffei. Poco più tardi Consoloni cala il poker con un colpo di testa su traversone dalla sinistra. La Pistoiese non c'è più e allo scadere subisce anche il gol del 5-0: accelerazione devastante di Giusti, che dribbla anche Schiavone prima di appoggiare nel sacco.

Pontedera - Pistoiese 5-0, il tabellino della partita

PONTEDERA: Bulleri, Bensi, Rizzato, Pantani, Marianna, Mazzella, Consoloni, Aug, Iannella, Maffei, Gavagni. A disp.: Mbaye, Giusti, Lanzotti, Vannucci, Ceccardi, Gambardella. All.: Ulivieri.

PISTOIESE: Schiavone, Viggiano, Franchi, Di Federico, Gangi, Ghiglione, Di Maggio, Mannucci, Sitri, Valoriani, Tinelli. A disp.: Diamanti, Maroso, Cisneros, Puddu, Persichini, Diafani, Nigro, Battistini, Zanchi. All.: Mirri.

Arbitro: Gavini, coad. da Loum e Cerino

Reti: 31' Aug, 66' Iannella, 78' Iannella, 82' Consoloni, 90' Giusti