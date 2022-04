Il Pontedera femminile riparte con un pareggio: 0-0 con il Real Meda

Il Pontedera impatta 0-0 con il Real Meda nel giorno del ritorno in campo dopo il rinvio del match di domenica scorsa in casa dello Spezia. Nonostante le condizioni non ottimali di diverse giocatrici reduci dallo stop per positività al Covid-19, le granatine disputano una buona prestazione, non concedendo praticamente niente in fase difensiva alle avversarie. Le migliori occasioni della partita sono infatti di marca pontederese: nel primo tempo Giusti si rende pericolosa con un tirocross, mentre nella ripresa Maffei sfiora il bersaglio grosso con un pallonetto dal limite che termina fuori di poco e D'Alessandro ci prova in due circostanze. Per il Pontedera un punto che muove la classifica dopo due sconfitte consecutive, ma la situazione di classifica non permette di dormire sonni tranquilli.