Torna alla vittoria il Pontedera femminile. Una doppietta di Iannella stende lo Spezia

Dopo due pesanti battute d'arresto torna il sereno in casa Pontedera. Le granatine vincono 2-0 tra le mura amiche contro lo Spezia e con questi 3 punti superano la stessa formazione ligure in classifica. Una bella gara quella andata in scena al "Nuovo Marconcini" di Pontedera: le due squadre si sono affrontate su ritmi alti, con tanto agonismo, e l'inferiorità numerica per quasi tutto l'incontro non ha abbattuto lo Spezia, rimasto sempre in partita.

Il primo episodio del match è proprio l'espulsione di Catalano, al 9', per fallo da ultimo uomo su Giusti: Spezia in 10 per oltre 80' di gioco. Il Pontedera prende coraggio e crea una serie di azioni pericolose con Iannella, Consoloni e Giusti. Sul finire di frazione, però, le granatine rischiano di capitolare: Bulleri esce con i tempi sbagliati e solo un grande recupero di D'Alessandro evita il vantaggio ospite.

Nella ripresa il Pontedera comincia a spingere con più forza e al 68' sblocca il punteggio con Iannella, che insacca in mischia sugli sviluppi di un corner di Pantani. La stessa numero 10 di casa raddoppia all'88 con una bella azione personale. Da segnalare la buona prova tra le granatine di Tramonti e Giusti.

Pontedera CF - Spezia CF, il tabellino della partita

Pontedera CF - Spezia CF 2-0

PONTEDERA (4-4-2): Bulleri; Sidoni, D'Alessandro, Rizzato, Pantani; Mazzella, Maffei, Consoloni, Tramonti; Iannella, Giusti. A disp.: Mbaye, Aug, Catastini, Lanzotti, Vannucci. All.: Renzo Ulivieri.

SPEZIA (4-3-3): Ruotolo, Tumane, Zambon, Girolamo, Meucci, Fenili, Lovecchio, Fadini, Andersson, Buono, Catalano. A disp.: Maarouf, Omokaro, Sirocchi, Brundo, Ciccarelli, Duce, Jaszczyszyn, Sciaccaluga, Sulo. All.: Morbioni.

Arbitro: Gallo

Reti: 68', 88' Iannella

Note: espulsa Catalano (S) al 9'