Pontedera femminile, sconfitta che fa rumore col fanalino di coda Su Planu

Terza sconfitta consecutiva per il Pontedera femminile che, dopo Pro Sesto e Spezia, si arrende anche al fanalino di coda Su Planu (0-1) nel recupero della venticinquesima giornata di Serie C girone A. Un ko pesante ed inatteso, contro una squadra già retrocessa con un solo punto in classifica, che complica ulteriormente la corsa alla salvezza diretta per le granatine. Le sarde la spuntano grazie al gol in apertura di Santoni, direttamente da calcio di punizione, nell'unica occasione della partita di marca ospite oltre ad una traversa colpita da Maullu nel finale. Numerose le palle gol non capitalizzate dal Pontedera. Alle ragazze di mister Tarabusi restano quattro gare per provare ad evitare i playout.

Pontedera CF - Su Planu 0-1, il tabellino della partita

PONTEDERA: Zangari, Sidoni, Ceci (77’ Amitrano) , Mazzella (54’ Maroso), Maffei, Sivakova, Pantani, Lewandowska, Puddu, Dehima, Romeo . A disposizione: Schiavone, Lanzotti, Mancini. All.: Tarabusi

SU PLANU: Sotgia, Marras, Marci, Corrias, Agostini, Carboni, Serra (60’ Maullu), Manca (73’ Piras), Torresan, Tului, Santoni. A disposizione: Canu, Doro, Macis, Puliga. All.: Panarello

Arbitro: Di Benedetto di Novi Ligure

Rete: 3' Santoni