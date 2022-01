Pontedera Calcio Femminile, rinviata la sfida del 9 gennaio con la Ternana

Il Dipartimento Calcio Femminile ha disposto il rinvio a data da destinarsi di due gare della Ternana Femminile per positività al virus Covid 19.



Le gare in oggetto sono Pontedera-Ternana in programma il 9 gennaio 2022 (Campionato Nazionale di Serie C) e Ternana-Arezzo (Coppa Italia Serie C) che sarà recuperata in data infrasettimanale.

fonte: acternana.it