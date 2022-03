Brilla il Pontedera femminile. Buon gioco e 2-0 alla Ternana

Una vittoria importante e meritata quella del Pontedera ai danni della Ternana. Le granatine si aggiudicano per 2-0 lo scontro diretto contro le umbre (prima di questa sfida a pari punti), mettendo in mostra buone trame di gioco e centrando dunque il quarto successo nelle ultime cinque gare. A decidere una partita molto combattuta e giocata su ritmi alti dalle due squadre un gol per tempo: al 32' Giusti insacca su assist di Iannella, al 75' stesso tandem in azione ma conclusione vincente di Giusti. Ternana in inferiorità numerica dal 57' per l'espulsione di Clemente e in grado di impensierire Bulleri solo una vola volta nei secondi 45' con un tiro di Pagiarino respinto dal palo.

Pontedera - Ternana 2-0, il tabellino della partita

PONTEDERA: Bulleri, Rizzato, Sidoni, D'Alessandro, Aug, Mazzella, Giusti, Iannella, Consoloni, Maffei, Pantani. A disp.: Bensi, Ceccardi, Vannucci, Gambardella, Lanzotti. All.: Ulivieri.

TERNANA: Sacco, Gallea, Vaccari, Copia, Quirini, Proietti, Cianci, Natali, Clemente, Timo, Botti. A disp.: Money, Acini, Spagnoli, Ruzafa, Pagiarino, Libera, Giudici, Battaglioli, Fradinho. All.: Schenardi.

Arbitro: Poggi, coad. da Furiesi e Rizzo

Reti: 32' Giusti, 75' Iannella

Note: Al 57' espulsa Clemente (T)