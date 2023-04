Pontedera femminile, punizione severa: con la Pro Sesto finisce 5-2

Pesante battuta d'arresto per il Pontedera femminile, che non riesce a dare continuità alla bella vittoria contro l'Ivrea e perde con un severo 5-2 lo scontro diretto in casa della Pro Sesto. Con questa sconfitta le granatine subiscono il sorpasso della stessa formazione lombarda e scivolano al quartultimo posto nel girone A di Serie C, con due punti di svantaggio dalla salvezza diretta a sei gare dal termine.

La partita risulta molto più equilibrata di quanto il risultato finale possa far intendere. Dopo un'iniziale fase di studio, al 21' arriva la prima occasione del match, di marca pontederese, con Maffei che colpisce la traversa. Sull'altro fronte, al 26', la Pro Sesto passa in vantaggio con Carcassi. Le granatine reagiscono con veemenza, ma nella fase di maggior pressione incassano il gol del raddoppio, firmato da Baruffaldi al 38'. Poco più tardi ancora Maffei manda sul palo, poi, in pieno recupero, lo stesso capitano del Pontedera trasforma il rigore (procurato da Sidoni) che accorcia le distanze.

Nella ripresa subito le ragazze di Tarabusi in proiezione offensiva e al 49' arriva il 2-2 realizzato da Sidoni, sugli sviluppi di un corner. La Pro Sesto barcolla, ma, a ridosso dell'ora di gioco, riesce a tornare avanti con la conclusione da fuori di Gentile che beffa una non impeccabile Zangari. E' un duro colpo per il Pontedera, che nel giro di sette minuti subisce altre due reti a firma Ciocca e Liuzzi. Gara virtualmente chiusa. La domenica sfortunata per le granatine si completa nel finale, quando Sidoni (dopo una clamorosa occasione non sfruttata da Amitrano) centra il terzo legno di giornata.

Pro Sesto Women - Pontedera CF 5-2, il tabellino della partita

PRO SESTO WOMEN: Selmi, Dellacqua, Raimondo, Pedrazzani, Ciocca, Gentile (66’ Arrigoni), Biffi, Marasco, Luzzi, Baruffaldi (69’ Esposito), Carcassi (46’ Riva). A disp.: Arrigucci, Citelli, Cervati, Cetrangolo, Abati, Brambilla. All.: Ruocco

PONTEDERA CF: Zangari, Sidoni, Ceci, Mazzella (55’ Sivakova), Consoloni (17’ Puddu), Maffei , Pantani, Lewandowska, Dehima, Maroso (55’ Amitrano), Romeo (82’ Mancini). A disp.: Schiavone. All.: Tarabusi

Arbitro: Arcidiacono di Acireale

Reti: 26’ Carcassi, 38' Baruffaldi, 45’+1’ rig. Maffei, 49’ Sidoni, 57’ Gentile, 62’ Ciocca, 65’ Liuzzi