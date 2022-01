Serie C Femminile, domani la ripresa dei campionati. Trasferta di prestigio a Genova per un Pontedera in emergenza

Ad un mese di distanza dall'ultimo turno disputato, è tutto pronto per il ritorno in campo delle squadre di Serie C Femminile, in programma per domani, domenica 16 gennaio. Nel girone A spazio alla 13ª giornata: rinviate causa covid Ternana-Real Meda e Perugia-Pavia, mentre al momento si svolgeranno regolarmente le altre sei gare. Il Pontedera di mister Renzo Ulivieri è atteso dalla prestigiosa trasferta in casa del Genoa, nella quale cercherà di invertire il trend negativo (quattro sconfitte consecutive prima della sosta) nonostante le numerose assenze previste.

Serie C Femminile, girone A - 13ª giornata (domenica 16 gennaio, ore 14.30)

Caprera - Pistoiese

Fiamma Monza - Spezia

Genoa - Pontedera

Independiente Ivrea - Arezzo

Lucchese - Azalee Solbiatese

Orobica Bergamo - Pinerolo

Ternana - Real Meda (rinviata)

Perugia - Pavia (rinviata)

Classifica

Arezzo 27 (11 giornate)

Pinerolo 23 (9)

Pavia 20 (9)

Orobica Bergamo 20 (11)

Azalee Solbiatese 19 (10)

Genoa 19 (11)

Spezia 16 (12)

Independiente Ivrea 16 (11)

Lucchese 15 (11)

Ternana 14 (10)

Real Meda 13 (10)

Pontedera 11 (11)

Fiamma Monza 10 (10)

Pistoiese 7 (11)

Perugia 7 (11)

Caprera 0 (12)