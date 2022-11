Il Pontedera CF strapazza il Su Planu 5-1: tripletta di Iannella

Netta affermazione del Pontedera femminile sul campo del fanalino di coda Su Planu. Le granatine tornano dalla Sardegna con tre punti in tasca, ottenuti al termine di una partita abbastanza a senso unico conclusa sul punteggio di 5-1. Pronti-via e già al 4' le ragazze di Tarabusi passano in vantaggio con Iannella, la cui girata in area non lascia scampo a Canu. Il Pontedera continua ad attaccare e sfiora il raddoppio in ben sei occasioni, soprattutto con Romeo e Maffei, prima di subire il pareggio delle padroni di casa poco dopo la mezz'ora per mano di Serra, sugli sviluppi di un corner battuto da Agostini. Il gol del pareggio carica il Su Planu, che al 40' si rende pericoloso con Marras, il cui tiro sfiora l'incrocio dei pali. Sarà l'ultimo sussulto di marca locale, poiché nella ripresa il Pontedera torna a spingere con forza e prende definitivamente il sopravvento. Iannella è scatenata: il capitano granata va in rete già nei primissimi minuti ma il direttore di gara annulla per fuorigioco molto dubbio, poi chiama Canu ad un intervento strepitoso all'incrocio dei pali su punizione. Al terzo tentativo del secondo tempo Iannella sigla il raddoppio pontederese, di tacco, al 54'. La stessa Iannella cala il tris al 73' con un pallonetto delizioso che scavalca Canu in uscita e termina nel sacco. Dopo un altro gol annullato in modo discutibile a Maffei, le toscane realizzano la quarta rete con Puddu, su assist di Pantani, ed infine chiudono i conti col calcio di rigore trasformato da Maffei. Seconda vittoria in campionato per il Pontedera.

Su Planu - Pontedera CF 1-5, il tabellino della partita

SU PLANU: Canu, Marras, Scanu, Corrias, Agostini, Carboni, Serra (76’ Piras), Manca, Maullu, Santoni, Panzali (60’ Casti). All.: Nuvole.

PONTEDERA: Zangari, Rizzato, Scaffardi, Iannella (76’ Sidoni), Dehima, Consoloni (46’ Lazzara), Maffei, Pantani, Puddu, Maroso (60’ Mazzella), Romeo (90’ Arrighini). All.: Tarabusi.

Arbitro: Benestante di Aprilia

Reti: 4’ Iannella, 32’ Serra, 54' Iannella, 73' Iannella, 82’ Puddu, 88’ rig. Maffei

Ammonite: Iannella e Scanu