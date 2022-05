Uno-due nel finale, il Pontedera femminile finisce ko in casa della Ternana

Il Pontedera perde 2-0 in casa della Ternana e, a meno di clamorosi colpi di scena (6 punti da recuperare in 3 gare), dovrà passare dalla lotteria dei playout per centrare l'obiettivo salvezza. Nonostante le solite diverse defezioni, le granatine scendono in campo con un buon piglio e nei primi 45' fanno maggiormente la partita rispetto alle avversarie. Pochissimi sussulti, però, da ambo le parti: il primo tempo si chiude sullo 0-0. Ad inizio ripresa il Pontedera ci prova con Giusti e Gavagni, ma entrambe non riescono a concretizzare. Così, al 70', è la Ternana ad andare in gol con Spagnoli, ma il direttore di gara annulla per posizione di fuorigioco. Il ritmo si alza e la partita entra nel vivo. Un tiro abbastanza innocuo di Lozano beffa incredibilmente Bulleri: Ternana in vantaggio. Il gol subìto è un duro colpo per il Pontedera, che, sbilanciato in avanti, subisce anche il raddoppio in contropiede, firmato da Battaglioli. Continua il periodo nero della formazione di Ulivieri: solo due punti conquistati nelle ultime otto partite.

Ternana - Pontedera 2-0, il tabellino della partita

TERNANA: Money, Gallea, Vaccari, Bartolocci, Copia, Proietti, Cianci, Pagiarino, Clemente, Botti, Battaglioli. A disp.: Sacco, Acini, Spagnoli, Lozano, Natali, Libera, Timo, Mazzieri, Fradinho Pacheco. All.: Sini.

PONTEDERA: Bulleri, Rizzato, Sidoni, D'Alessandro, Aug, Giusti, Iannella, Bensi, Maffei, Pantani, Gavagni. A disp.: Mbaye, Lanzotti, Gambardella. All.: Ulivieri

Arbitro: Castelli

Reti: Lozano, Battaglioli