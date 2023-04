Pontedera ko a testa alta con l'Entella: i liguri passano 1-0 nel finale

A mani vuote ma con la piena consapevolezza di potersela giocare con chiunque. Il Pontedera esce sconfitto per 1-0 da Chiavari, al termine di una partita che l'ha visto tenere testa con caparbietà ad una Virtus Entella nuova capolista del girone B di Serie C in coabitazione con la Reggiana.

Le due squadre si affrontano in sostanziale equilibrio ed anche il computo delle occasioni si equivale per ambo le parti. In avvio granata subito pericolosi con Benedetti; immediata la risposta locale con Merkaj e Corbari, in rapida successione, ma Siano sbarra la porta in entrambe le circostanze. Non è da meno sull'altro fronte Borra, il quale è costretto a superarsi per salvare i liguri sul tentativo sotto misura di Marcandalli.

Nella ripresa il copione non cambia, tanto che il risultato finale di parità sembra scritto. Poi, a tre giri d'orologio dai novanta, l'Entella piazza l'affondo decisivo. Sugli sviluppi di un corner da sinistra, l'incornata di Tenkorang non lascia scampo a Siano e vale tre punti preziosissimi per la formazione di Volpe. Il Pontedera, ben saldo in settima posizione, si ferma dopo cinque risultati utili consecutivi.

Entella - Pontedera 1-0, il tabellino della partita