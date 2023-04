Il Pontedera strapazza la Fermana (4-0) e insidia il quinto posto

Un Pontedera travolgente cala il poker in casa della Fermana nell'ultima trasferta della regular season di Serie C girone B. Al "Recchioni" i granata chiudono la pratica già nel primo tempo e conquistano tre punti importanti per avvicinare il quinto posto, adesso distante un solo punto ed occupato dal Gubbio, prossimo avversario nel turno conclusivo (domenica 23 aprile) al "Mannucci".

Dopo un brivido iniziale per Siano sul tiro ad incrociare di Fischnaller, il gol al 13' di Nicastro mette la gara in discesa per la truppa di Canzi. Il bomber granata, al rientro dalla squalifica, trova la stoccata vincente su imbucata di Izzillo. Siano viene chiamato in causa in un paio di interventi, poi, sugli sviluppi di una ripartenza innescata da Espeche, Peli si accentra da destra ed insacca col mancino in diagonale.

Lo stesso Peli si ripete a ridosso della mezz'ora, finalizzando una splendida triangolazione con Nicastro. Il Pontedera gioca sul velluto e Izzillo sfiora la quarta rete con una conclusione da fuori, sulla quale si allunga Borghetto. Allo scadere dei primi 45' la Fermana va in gol su azione da corner, ma il direttore di gara annulla per tocco di mano di Misuraca. Nella ripresa Cioffi mette il punto esclamativo: il numero 11, lanciato in profondità, si presenta a tu per tu con Borghetto e appoggia in rete dopo aver dribblato il portiere.

Fermana - Pontedera 0-4, il tabellino della partita

FERMANA (4-3-3): Borghetto; Gkertsos, Parodi (83' Spedalieri), Pellizzari, Carosso (83' Eleuteri); Scorza, Giandonato, Misuraca; Neglia (64' Tulissi), Fischnaller, Maggio (64' Pinzi), Vessella, Graziano, A disp.: De Matteis, Nardi, Macchioni, Nannelli. All.: Protti

PONTEDERA (3-4-1-2): Siano; Shiba, Espeche, Bonfanti (79' Tripoli); Peli (61' Gonçalves), Izzillo, Catanese (61' Guidi), Perretta (69' Somma); Benedetti; Cioffi, Nicastro (69' Mutton). A disp.: Stancampiano, Vivoli, Marcandalli, Martinelli, Ianesi, Sosa. All.: Canzi

Arbitro: Grasso di Ariano Irpino

Reti: 13' Nicastro, 25' Peli, 29' Peli, 62' Cioffi



Ammonizioni: Borghetto, Catanese