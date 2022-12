Pontedera alla volta di Gubbio per una sfida d'alta quota. Granata da record

Entusiasmo e voglia di continuare a sognare. Sabato 17 dicembre (inizio ore 14.30), il lanciatissimo Pontedera sarà di scena in quel di Gubbio per quello che rappresenta un vero e proprio scontro diretto per le primissime posizioni della classifica. Per i granata si tratterà dell'ultima trasferta del 2022, poiché il congedo prima dello stop natalizio avverrà venerdì 23 dicembre al "Mannucci" contro l'Olbia. Al "Barbetti" si affronteranno le attuali seconda (Gubbio) e quarta (Pontedera) forza del torneo, distanziate da soli tre punti in classifica: in caso di vittoria, dunque, i granata raggiungerebbero sulla prestigiosa seconda piazza la stessa formazione guidata dal toscano Piero Braglia. A rendere ancor più straordinario il cammino degli uomini di Canzi, già reduci da una serie di dieci risultati utili (di cui otto vittorie e due pareggi), c'è poi un dato da record: mai, nella sua storia fra i professionisti, il Pontedera aveva centrato cinque vittorie di fila. Numeri, ma soprattutto prestazioni, che hanno fatto riaccendere la passione in città. Grazie alla bellissima iniziativa del main sponsor granata Alioth metterà a disposizione dei tifosi un pullman per raggiungere la cittadina umbra. Il Pontedera è pronto alla prova della vice-capolista.