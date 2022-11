Il Pontedera espugna Imola e sale in piena zona playoff

Due gol degli esterni e le parate di Siano lanciano un Pontedera corsaro in casa dell'Imolese e sempre più in zona playoff. Al "Galli" i granata partono col piede giusto e già al 9' sbloccano il punteggio con Aurelio, imbeccato da Benedetti, freddo col mancino a tu per tu con Rossi. Seconda rete consecutiva (la quarta in stagione) per il terzino-goleador di Max Canzi. La prima frazione di gioco prosegue con il Pontedera a fare la partita seppur senza portare pericoli degni di nota alla retroguardia emiliana. Il pressing trova sbocco al 10' della ripresa: cross da sinistra di Aurelio, la palla attraversa tutta l'area e sul secondo palo Perretta è puntuale con la zampata vincente dello 0-2. Gara in pugno per il Pontedera, che però, dopo aver trovato il raddoppio, comincia a subire la reazione dei padroni di casa. Siano salva su Annan, ma non riesce a replicare sulla punizione di De Feo: al 67' l'Imolese accorcia le distanze. Il finale diventa piuttosto combattuto ed è ancora Siano a dover superarsi su De Feo per sbarrare la porta pontederese. Altri tre punti per i granata, che arrivano col pieno di fiducia alla sfida contro la Virtus Entella, terza forza del torneo, in programma martedì 29 novembre al "Mannucci".

Imolese - Pontedera 1-2, il tabellino della partita

IMOLESE: Rossi; De Vito (60' Annan), Fort, Zagnoni; Cerretti, Zanon (60' Fonseca), Zanini, Agyemang (81' Eguelfi); Faggi (81' Attys), De Feo; Pagliuca (85' Rocchi). A disp.; Adorni, Nannetti, Serpe, Scremin, Manfredonia, Stijepovic, Milani, Castellano, Bensaja. All.: Antonioli.

PONTEDERA: Siano; Shiba, Espeche, Martinelli; Perretta, Guidi (68' Somma), Catanese, Aurelio; Izzillo (75' Fantacci), Benedetti (75' Petrovic), Nicastro (88' Mutton). A disp.: Cagnina, Stancampiano, Pretato, Di Bella, Bonfanti, De Ioannon, Tripoli, Marcandalli. All.: Canzi.

Arbitro: Ceriello di Chieri

Reti: 9' Aurelio, 55' Perretta, 67' De Feo