Il Pontedera esulta con Aurelio: 1-0 contro il Fiorenzuola

Due settimane dopo, ancora per 1-0, di nuovo decisivo Aurelio: cambia solo l'avversario (il 5 novembre il Rimini, oggi il Fiorenzuola), per il resto il Pontedera si ripete davanti al proprio pubblico del "Mannucci", centrando altri tre punti pesanti, che permettono ai granata di approdare in zona playoff in attesa delle ultime gare della domenica. Il match si apre con una fase di studio piuttosto intensa, poi, al 19', arriva il primo squillo, di marca ospite: al termine di un'azione insistita, Stronati colpisce il palo con un tiro da fuori. Il Pontedera risponde al 22' col colpo di testa di Aurelio, ben respinto da Battaiola, ma si tratta del preludio al gol del vantaggio, che arriverà al 25', ancora a firma del terzino-goleador (terza rete stagionale): traversone da sinistra, Quaini anticipa Cioffi ma il pallone resta vacante ed Aurelio batte a rete. La rete galvanizza il Pontedera, che, prima dell'intervallo. sfiora il raddoppio prima con un tiro di poco a lato di Catanese poi con una conclusione di Nicastro ribattuta dal palo. I granata contengono ottimamente la reazione del Fiorenzuola nella riprese e vanno ancora una volta ad un passo dal 2-0 con Benedetti e Petrovic. Piacentini pericolosi solo nei minuti finali, quando Mamona si vede negare il gol del pareggio da un intervento sulla linea di porta da parte dei difensori di Max Canzi. Il Pontedera centra la terza vittoria di fila tra le mura amiche ed allunga a sei partite la serie di risultati utili in campionato.

Pontedera - Fiorenzuola 1-0, il tabellino della partita

PONTEDERA (3-4-1-2): Siano, Shiba, Espeche, Martinelli; Perretta, Catanese, Ladinetti, Aurelio; Benedetti; Nicastro, Cioffi. A disp.: Cagnina, Stancampiano, Pretato, Petrovic, Fantacci, Di Bella, Bonfanti, Izzillo, Casadidio, Guidi, De Ioannon, Tripoli, Marcandalli, Somma. All. Canzi

FIORENZUOLA (4-3-3): Battaiola, Danovaro, Potop, Quaini, Oddi; Currarino, Fiorini, Stronati; Sartore, Scardina, Morello. A disp.: Sorzi, Yabre, Frison, Bondioli, Mamona, Mastroianni, Coghetto, Sussi, Arduini, Di Gesù, Areco, Giani. All. Tabbiani

Arbitro: Mastrodomenico di Matera

Reti: 25' Aurelio