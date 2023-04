Pontedera, pari e patta contro il Gubbio (1-1). Ai playoff sarà sfida col Siena

Termina con un gol e un punto a testa lo scontro d'alta classifica tra Pontedera e Gubbio, valido per l'ultima giornata della regular season di Serie C girone B. L'1-1 finale permette ai granata di chiudere a quota 60 punti, aggiungendone un altro al suo record storico nella terza serie e confermando la sesta posizione in classifica. Nel primo turno degli spareggi per la Serie B, in programma domenica prossima di nuovo al "Mannucci", sarà derby toscano col Siena, con due risultati su tre a disposizione degli uomini di Canzi per accedere alla fase successiva.

Succede tutto nel primo tempo nel match contro la compagine umbra. Al 27' la formazione allenata dall'ex Pisa Piero Braglia passa in vantaggio con Arena, il quale si procura un calcio di rigore per fallo di Shiba e trasforma dagli undici metri. Immediata la reazione del Pontedera, che pareggia al 34' con Guidi: il centrocampista classe 2003 svetta su cross di Shiba, Greco si oppone ma è ancora Guidi il più veloce di tutti sul tap-in. Poco da segnalare nel resto dell'incontro, con il Pontedera che prova maggiormente a rendersi pericoloso nel corso della ripresa seppur senza trovare la zampata vincente.

Pontedera - Gubbio 1-1, il tabellino della partita

PONTEDERA: Siano, Marcandalli, Martinelli (82' Espeche), Shiba, Somma (62' Peli), Ladinetti, Guidi (70' Izzillo), Goncalves, Nicastro (69' Cioffi), Mutton, Ianesi. A disp.: Stancampiano, Vivoli, Bonfanti, Catanese, De Ioannon, Di Bella, Markosian, Sosa, Tripoli. All.: Canzi.

GUBBIO: Greco, Portanova, Signorini, Bonini, Morelli (63' Corsinelli), Rosaia, Bonta (71' Bulevardi), Semeraro (70' Spina), Di Stefano (71' Nicolao), Arena (82' Arras), Vazquez. A disp.: De Luca, Di Gennaro, Redolfi, Toscano, Vitale. All.: Braglia.

Arbitro: Mirabella di Napoli

Reti: 27' rig. Arena, 34' Guidi

Ammoniti: Somma, Ianesi, Goncalves, Ladinetti, Guidi, Martinelli, Semeraro, Bonini