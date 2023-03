Pontedera, vittoria d'autorità: 2-0 all'Imolese

Un gol per tempo per una vittoria senza storia. Il Pontedera regola 2-0 l'Imolese al "Mannucci" e compie un altro passo verso la conquista della partecipazione ai playoff, per la quale manca soltanto la matematica.

Prestazione importante da parte dei granata, che subiscono pochissimo in fase difensiva (terza gara di fila con la porta inviolata) e, viceversa, costruiscono diverse palle gol, con l'unica pecca della poca concretezza sotto porta. Già nella prima mezz'ora Nicastro ha due ghiotte opportunità per aprire le marcature, inframezzate da un tentativo insidioso di Ladinetti. Il Pontedera passa in vantaggio al 41': traversone dalla sinistra di Gonçalves, destro sbilenco di Benedetti, Catanese corregge di testa apparecchiando per Cioffi che insacca di prima intenzione alle spalle di Molla.

Il copione non cambia nella ripresa, con il Pontedera che prova subito a mettere i tre punti in cassaforte. Il portiere ospite Molla è costretto agli straordinari su Nicastro, poi, nella stessa azione, è il palo a salvarlo sul tiro a botta sicura di Benedetti. L'Imolese fa capolino nella metà campo pontederese con D'Auria, ma si rivela un episodio estemporaneo. All'80' Catanese sigla la rete del raddoppio su assist di Gonçalves, festeggiando nel migliore dei modi la centesima presenza in maglia granata.

Pontedera - Imolese 2-0, il tabellino della partita

PONTEDERA (3-4-1-2): Siano; Marcandalli, Espeche, Martinelli; Perretta, Ladinetti (74' Guidi), Catanese, Gonçalves (85' Bonfanti); Benedetti (68' Izzillo); Cioffi (68' Ianesi), Nicastro. A disp.: Stancampiano, Vivoli, Shiba, Mutton, Sosa, Tripoli, Somma. All.: Canzi

IMOLESE (4-2-3-1): Molla; Maddaloni (58' Tulli), Camilleri (83' Fort), De Vito, Annan; Zanon, Bensaja (58' Bertaso); Faggi (68' Zanini); De Feo (83' Bani), D'Auria; Simeri. A disp.: Adorni, Scremin, Agyemang, Cristiano, Loindholm, Perez, Macario, All.: Antonioli

Arbitro: Di Francesco di Ostia Lido

Reti: 41' Cioffi, 80' Catanese

Ammoniti: Molla, Ladinetti, D’Auria, Zanon, Espeche, Tulli, Bensaja, Simeri