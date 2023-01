Il Pontedera non sfonda, 0-0 nel derby contro la Lucchese

Serie C

Serie C Girone B

Squadra in casa

Squadra in casa Pontedera

Il Pontedera riparte con un pari a reti bianche nel derby contro la Lucchese. Dopo la débâcle di sei giorni fa ad Ancona, i granata, davanti al proprio pubblico del Mannucci, mostrano una buona reazione e possono accogliere con un pizzico di rammarico il punto conquistato al cospetto della compagine guidata dall'ex Ivan Maraia. Gli uomini di Canzi hanno difatti giocato all'attacco per buona parte dell'incontro, creando anche alcune buone occasioni da rete e concedendo "le briciole" agli avversari, i quali sono però riusciti a mantenere la porta inviolata. Tra i migliori l'estremo difensore ospite Cucchietti, superlativo sul colpo di testa di Aurelio nella seconda metà del primo tempo. Il Pontedera scende al sesto posto in classifica, scavalcato dall'Ancona. Domenica prossima trasferta a Pesaro in casa della Vis.

Pontedera - Lucchese 0-0, il tabellino della partita

PONTEDERA: Stancampiano; Marcandalli (88' Bonfanti), Martinelli, Espeche, Aurelio; Perretta, Ladinetti, Catanese; Benedetti (70' Fantacci); Nicastro (88' Mutton), Cioffi (77' Guidi). A disp.: Vivoli, Tonelli, Fantacci, Di Bella, Izzillo, Guidi, De Ioannon, Markosian, Tripoli. All.: Canzi.

LUCCHESE: Cucchietti; Quirini, Tiritiello, Benassai, Alagna; Mastalli, Franco (35’ Tamburello, 83' Visconti), D’Alena; Bruzzaniti, Bianchimano (55' Ravasio), Rizzo Pinna (55' Panico). A disp.: Coletta, Galletti, Maddaloni, Ferro, Bachini, Romero, D’Ancona, Catania, Merletti, Di Quinzio. All.: Maraia.

Arbitro: Andreano di Prato