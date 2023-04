Il Pontedera riscrive la sua storia: 2-0 al Montevarchi, infranto il record di punti in C

I granata di Max Canzi entrano negli annali. Con la vittoria per 2-0 contro il Montevarchi, il Pontedera non sale solo al sesto posto in classifica nel girone B di Serie C ma infrange anche il record storico di punti della società granata nella terza serie professionistica. A decidere l'incontro contro i valdarnesi sono le reti, una per tempo, di Benedetti e Guidi. Due gol altrettanto speciali: il primo per la pregevole fattura, il secondo in quanto primo centro in carriera nei professionisti per il centrocampista classe 2003.

La cronaca

Subito buoni ritmi al "Mannucci". I padroni di casa provano a prendere il comando del gioco, ma gli ospiti (reduci dal cambio d'allenatore) si dimostrano aggressivi e non lasciano spazi. Il primo sussulto lo regala il Montevarchi, con la punizione dal limite dell'area di Cerasani che termina di poco sopra la traversa. Col passare dei minuti la manovra del Pontedera trova sbocco. Al 33' Espeche stacca di testa su corner di Ladinetti: risposta in tuffo di Giusti. Il portiere montevarchino si ripete al 37' deviando la conclusione da fuori di Izzillo, destinata all'angolino. Un eurogol sblocca l'incontro al 41': imbucata di Ladinetti dalla trequarti per Benedetti, il quale arpiona la palla col piede mancino, si gira ed insacca con una volée di destro a tu per tu con Giusti. Pontedera in vantaggio al riposo.

La seconda frazione di gioco si apre con il Montevarchi più pimpante sebbene debba fare a meno di Biagi dal 52', costretto al cambio per infortunio. Le occasioni, però, sono di marca granata. Al 70' Izzillo, a compimento di una bella azione corale, spara sul fondo. Nove minuti più tardi arriva la palla gol più ghiotta: Cioffi recupera su Amatucci a centrocampo, punta la porta in solitaria e conclude ad incrociare fuori di un soffio. Il Pontedera raggiunge il raddoppio all'83', quando Sosa si libera sulla corsia di destra e premia l'inserimento in area di Guidi, che spedisce di testa alle spalle di Giusti. E' il colpo del ko per il Montevarchi ed il guizzo che mette i tre punti in cassaforte per il Pontedera.

Pontedera - Aquila Montevarchi 2-0, il tabellino della partita

PONTEDERA (3-4-1-2): Siano; Marcandalli, Espeche, Martinelli; Peli (80' Shiba), Ladinetti, Izzillo (80 Guidi), Perretta (86' Goncalves); Benedetti; Ianesi (71' Cioffi), Mutton (71' Sosa). A disposizione: Stancampiano, Vivoli, Catanese, Bonfanti, De Ioannon, Markosian, Tripoli, Somma. Allenatore: Massimiliano Canzi.

AQUILA MONTEVARCHI (4-2-3-1): Giusti; Lischi (69' Perez), Tozzuolo, Gennari, Chiti; Biagi (52' Nador), Amatucci; Kernezo, Giordani, Cerasani (46' Silvestro); Italeng (69' Rovaglia). A disposizione: Rossi, Bertola, Fiumanò, Mané, Mussis, Marcucci, Enyan, Pietra, Sorgente. Allenatore: Andrea Coppi.

ARBITRO: Matteo Canci di Carrara (Davide Merciari di Rimini - Antonio Caputo di Benevento)

RETI: 41' Benedetti, 83' Guidi

NOTE: ammonito Martinelli, Ladinetti