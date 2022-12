Pontedera, sabato c'è la Fermana. Tesserato il portiere Vivoli

La Fermana nel mirino, con l'obiettivo di prolungare la serie positiva e continuare a sognare. Sabato 10 dicembre (calcio d'inizio ore 17.30), per la diciottesima giornata di Serie C girone B, il Pontedera ospiterà al "Mannucci" la compagine marchigiana. Quinta forza del torneo contro tredicesima, ma la formazione allenata da Stefano Protti è da non sottovalutare, come dimostra l'ultima gara in trasferta, vinta 3-2 dai gialloblù a Siena. Dalla sua, i granata di Max Canzi possono contare su un ruolino di marcia di quattro vittorie nelle ultime quattro gare disputate davanti al proprio pubblico (avversarie Torres, Rimini, Fiorenzuola ed Entella).

Nel frattempo, nella tarda mattinata di oggi, la società pontederese ha comunicato il tesseramento del portiere Niccolò Vivoli, classe 2001. Ad Empoli dalla Under 17 alla Under 19, Vivoli ha in seguito maturato esperienza in Prima squadra con le maglie di Pistoiese, Pianese e Follonica Gavorrano.