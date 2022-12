Pontedera al cardiopalma: 5-4 all'Olbia, al Mannucci succede di tutto

Un pazzo Pontedera batte l'Olbia al termine di un tira e molla incredibile e chiude il 2022 con la sesta vittoria consecutiva al Mannucci ed un quarto posto in classifica consolidato, a soli tre punti dalla seconda piazza.

Pronti-via ed i granata sbloccano subito il punteggio: Benedetti serve Mutton, che controlla e calcia con il mancino alla sinistra di Van Der Want per il vantaggio. Il numero 7 del Pontedera, chiamato all'arduo compito di sostituire l'assente bomber Nicastro, inaugura una giornata memorabile. L'Olbia non ci sta e prova a rimettersi subito in carreggiata. Nanni sfiora l'incrocio dei pali al 18', due minuti più tardi Fabbri colpisce di testa su cross da sinistra di Ragatzu ed infila Stancampiano. 1-1 e tutto da rifare. I sardi si rendono ancora pericolosi poco oltre la mezz'ora con il tiro da posizione ravvicinata di Sueva, ma Stancampiano risponde presente. Poi, tra il 38' ed il 42', il Pontedera sembra dare l'accelerata decisiva. Prima Shiba sigla il raddoppio a compimento di un'azione di ottima fattura rifinita dall'apertura di Catanese e dal cross di Aurelio per l'inserimento vincente del difensore, poi Mutton sigla il 3-1 con un tocco sotto porta su assist di Benedetti. Ed invece l'Olbia resta a galla, tanto da riuscire a ridurre le distanze appena 180 secondi dopo con Nanni, in contropiede, la cui botta da fuori termina la corsa nel sette. Retroguardia pontederese da rivedere. 3-2 al riposo.

La seconda frazione di gioco si apre con un Olbia ben più "in palla" rispetto ai padroni di casa. Stancampiano respinge bene in tuffo sulla conclusione insidiosa di Biancu, sull'altro fronte Cioffi spreca una buona occasione dal limite dell'area piccola. Gli ospiti aumentano la spinta e nel giro di 6 minuti (dal 61' al 67') ribaltano addirittura il risultato grazie alle reti di Bellodi (di testa) e Biancu (su assist di Contini in contropiede, a Pontedera colpevolmente sbilanciato). Mister Canzi prova a dare una scossa ai suoi ed inserisce Izzillo e Somma per Guidi e Martinelli. Proprio Izzillo si fa vedere con un bel tiro dalla distanza di controbalzo, deviato in corner da Van der Want. In questo freddo venerdì dicembrino, però, il vero protagonista è Cristian Mutton, che sigla la sua tripletta personale e porta il Pontedera sul 4-4 con un gol da rapace d'area all'80', sullo splendido traversone di Catanese. Il nuovo pareggio galvanizza i granata, che s'impadroniscono della metà campo avversaria a caccia del gol-vittoria. Minuto 88, sugli sviluppi di un batti e ribatti in area ospite Perretta spedisce la sfera sotto l'incrocio. Delirio al Mannucci: il Pontedera non smette di volare.

Pontedera - Olbia 5-4, il tabellino della partita

PONTEDERA: Stancampiano, Aurelio, Shiba, Mutton (81' Fantacci), Cioffi, Catanese (86' Bonfanti), Guidi (71' Izzillo), Espeche, Benedetti, Perretta, Martinelli (71' Somma). A disp.: Vivoli, Tonelli, Pretato, Petrovic, Di Bella, Casadidio, De Ioannon, Tripoli, Marcandalli. All.: Canzi

OLBIA: Van der Want, La Rosa, Bellodi, Incerti (64' Konig), Ragatzu (86' Sperotto), Brignani, Nanni, Travaglini (89' Babbi), Biancu, Fabbri, Sueva (46' Contini). A disp.: Di Giorgio, Occhioni, Zanchetta, Gabrieli, Emerson, Sanna, Secci, Minala. All.: Occhiuzzi

Arbitro: Marotta di Sapri, coad. da Vitale di Anciona e Pragliola di Terni

Reti: 3' Mutton, 20' Fabbri, 38' Shiba, 42' Mutton, 44' Nanni, 61' Bellodi, 67' Biancu, 80' Mutton, 88' PerrettaI

Ammoniti: Somma, Bellodi, Travaglini, Konig