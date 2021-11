Un grande Pontedera batte 2-1 il Pescara e vola in zona playoff

Non si ferma più il Pontedera, che infila il terzo successo di fila battendo 2-1 al "Mannucci" il quotato Pescara e sale a quota 21 punti in classifica, in piena zona playoff. Prima mezz'ora di gara equilibrata tra le due squadre, col Pescara che tiene il pallino del gioco e il Pontedera che tiene bene il campo e chiude ogni spazio. Poi, sul finire, un'occasione per parte, dagli esiti differenti: gli abruzzesi si rendono pericolosi con un colpo di testa di Ferrari, ma Angeletti risponde alla grande; dalla parte opposta, nel 2' di recupero, Magnaghi serve sulla destra Barba, il quale mette al centro per Milani che insacca da due passi: 1-0 Pontedera.

Nella ripresa il copione è sin dai primi minuti evidente: Pescara a spingere alla ricerca del pareggio, Pontedera chiuso e pronto a ripartire in contropiede. Al 68', proprio su una ripartenza, i granata colpiscono ancora: Milani tocca per Magnaghi, tiro, respinta di Sorrentino ma ancora Magnaghi insacca in tap-in. In doppio vantaggio, il Pontedera arretra il proprio baricentro e al 78' subisce il 2-1 firmato da Rauti con una bella conclusione da fuori. Nel finale la formazione di Maraia tiene botta, rischiando soltanto allo scadere sulla traversa di Ferrari. Con tanto cuore e un pizzico di necessaria fortuna il Pontedera strappa tre punti pesantissimi.

Pontedera - Pescara, il tabellino della partita

Pontedera - Pescara 2-1

PONTEDERA: Angeletti; Shiba, Matteucci, Bakayoko; Perretta, Barba, Caponi, Catanese, Parodi (37’ Milani); Benedetti (86’ Mattioli), Magnaghi. A disp.: Sposito, Nicoli, Santarelli, Bardini, Marianelli, D’Antonio, Benericetti, Regoli, De Ioannon, Di Bella. All.: Ivan Maraia.

PESCARA: Sorrentino; Cancellotti, Drudi, Ingrosso, Nzita (58’ Clemenza); Zappella (58’ Frascatore), Pompetti, Rizzo (86’ Diambo); De Marchi (66’ Marilungo), Ferrari, D’Ursi (66’ Rauti). A disp.: Iacobucci, Radaelli, Illanes, Veroli, Rasi, Valdifiori, Chiarella. All.: Gaetano Auteri.

Arbitro: Delrio di Reggio Emilia

Reti: 45'+2' Milani (PO), 68’ Magnaghi (PO), 78’ Rauti (PE)

Note: ammoniti Matteucci, Caponi, Bakayoko, Milani (PO) Ferrari (PE)