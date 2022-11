Il Pontedera ingrana la quarta e batte il Rimini 1-0

Quarta vittoria consecutiva tra campionato e Coppa, la terza di fila mantenendo la porta inviolata: il Pontedera prosegue nel suo momento d'oro battendo 1-0 al 'Mannucci' il Rimini. Il primo tempo racconta di un sostanziale equilibrio in campo, con nessuna delle due squadre che riesce a prendere le redini del gioco. Gli ospiti si fanno vedere al 21' con un'incornata di Vano che esce di poco e una decina di minuti più tardi con Rossetti, ma a colpire, al primo affondo, è il Pontedera: minuto 43, cross da destra di Benedetti e tocco vincente sotto porta di Aurelio. Granata in vantaggio all'intervallo. Nella ripresa il Rimini prova a fare la partita, seppur senza creare pericoli all'attenta retroguardia pontederese. Al 75' i ragazzi di Canzi hanno addirittura l'occasione per chiudere la partita: in ripartenza Cioffi serve un 'cioccolatino' a Guidi, il quale calcia fuori da ottima posizione. Per poco l'errore del classe 2003 non costa caro al Pontedera, che nel recupero rischia grosso sul colpo di testa di Tanasa, con la palla che centra la traversa. Il Pontedera sale all'undicesimo posto, ad un solo punto di svantaggio dalla zona playoff, ed arriva in fiducia al 'remake' di domenica prossima in casa della Reggiana.

Pontedera - Rimini 1-0, il tabellino della partita

PONTEDERA: Siano, Aurelio, Shiba (72' Martinelli), Ladinetti, Fantacci (22′ Cioffi, 80' Petrovic), Catanese, Marcos, Benedetti (72′ Guidi), Perretta, Nicastro (80' Mutton), Marcandalli. A disp.: Cagnina, Stancampiano, Baroni, Pretato, De Ioannon, Tripoli, Somma. All. Canzi.

RIMINI: Zaccagno, Haveri, Pasa, Panelli, Delcarro (59' Tanasa), Mencagli (12′ Vano), Gigli (76' Regini), Laverone (77' Tonelli), Santini, Tofanari, Rossetti (59' Rosso). A disp.: Galeotti, Lazzarini, Acquistapace, Accursi, Sereni, Allievi, Eyango, Serpe, De Rinaldis. All. Gaburro.

Arbitro: Milone di Taurianova

Rete: 43′ Aurelio

Ammoniti: Marcandalli, Santini, Shiba, Ladinetti, Tanasa, Nicastro, Martinelli