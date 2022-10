Pontedera all'ultimo respiro: 1-0 alla Torres, prima gioia al 'Mannucci'

Quando il pareggio a reti bianche sembrava ormai scritto, il Pontedera trova la zampata dell'1-0 finale contro la Torres, conquistando il primo successo stagionale al 'Mannucci'. Gara equilibrata e tirata tra due squadre molto accorte, con i granata che, oltre al gol, hanno creato le migliori occasioni del match. Il primo sussulto si attesta al 25', quando Ladinetti si libera in area e conclude con un sinistro secco, ma un difensore ospite vanifica una potenziale ottima occasione. La Torres si fa vedere poco dopo la mezz'ora con un tiro al giro di Sanat e soprattutto sul finire di frazione con Liviero in ripartenza (bravo Marcandalli nella circostanza). Al rientro dall'intervallo l'ago della bilancia comincia a pendere per il Pontedera. Catanese scalda il sinistro al 50', ma è al 53' che dà il là ad una palla gol clamorosa: Salvato si fa trovare pronto sul tiro dal limite del centrocampista granata, sulla respinta va Benedetti che calcia clamorosamente alto da posizione ravvicinata. Il Pontedera preme e prima Nicastro poi Aurelio insidiano Salvato. Superata l'ora di gioco la partita si riequilibra e le emozioni scarseggiano. La Torres si porta avanti nei minuti finali con qualche mischia, ma la retroguardia pontederese risponde presente. Al 91' il Pontedera passa: cross da sinistra di Fantacci per la testa di Nicastro, il quale non lascia scampo a Salvato infilandolo alla sua sinistra. Scoppia di gioia il 'Mannucci' per una vittoria che vale il sorpasso della truppa di Canzi proprio ai danni della Torres.

Pontedera - Torres 1-0, il tabellino della partita

PONTEDERA: Siano, Aurelio, Pretato (74' Guidi), Ladinetti, Fantacci (93' Somma), Catanese, Espeche, Benedetti (78' Mutton), Perretta, Nicastro, Marcandalli. A disp.: Cagnina, Stancampiano, Paoleri, Di Bella, Casadidio, De Ioannon. All.: Massimiliano Canzi.

TORRES: Salvato, Heinz, Antonelli, Dametto, Liviero, Girgi, Lora, Bonavolonta (71' Gianola), Sanat (78' Lisai), Ruocco, Scappini (71' Luppi). A disp.: Masala, Campagna, Pinna, Tesio, Teyou, Pinna, Carminati, Sorgente, Garau, Carboni. All.: Alfonso Greco.

Arbitro: Gabriele Sacchi di Macerata, coad. da Nicola Morea di Molfetta e Simone Asciamprener Rainieri di Milano

Reti:

Note: ammoniti Pretato, Fantacci, Sanat, Mutton e Guidi