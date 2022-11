Pontedera di personalità: 1-1 in casa della Reggiana. I granata allungano la serie positiva

Dodici giorni dopo la vittoria-qualificazione in Coppa Italia, il Pontedera torna ad affrontare la Reggiana al "Città del Tricolore" e centra un buon pareggio per 1-1, utile per allungare la serie positiva a sei partite. I ragazzi di Canzi passano subito in vantaggio, all'8', grazie al destro da fuori area di Catanese. I padroni di casa rispondono al 25' con Montalto, il cui colpo di testa su cross di Rosafio non lascia scampo a Siano e vale la parità. La Reggiana prende campo e poco dopo la mezz'ora Luciani insidia Siano con un colpo di testa che va ad infrangersi contro il palo. Nella ripresa la partita vivacchia ed eccetto una buona occasione non sfruttata da Montalto il Pontedera non rischia niente in fase difensiva. Nel finale i granata provano addirittura a vincerla: Guidi centra il palo con un destro dalla distanza, poi la retroguardia locale trema sul duetto Cioffi-Ladinetti. Mister Canzi può sorridere: il suo Pontedera si conferma squadra capace di giocarsela con chiunque.

Reggiana - Pontedera 1-1, il tabellino della partita

REGGIANA (3-4-3): Venturi; Luciani, Rozzio, Cauz (69' Muroni); Libutti, Nardi, Rossi, Guiebre; Rosafio (79' D’Angelo), Montalto, Lanini (69' Pellegrini). A disp: Voltolini, Laezza, Cremonesi, Orsi, Sciaudone, Turk. All. Diana.

PONTEDERA (3-5-2): Siano; Shiba, Espeche, Martinelli; Somma (46' Perretta), Benedetti (68' Guidi), Ladinetti, Catanese (81' Pretato), Aurelio; Nicastro, Petrovic (46' Cioffi). A disp: Cagnina, Stancampiano, Baroni, Di Bella, Bonfanti, Casadidio, Tripoli, Marcandalli. All. Canzi.

Arbitro: Catanoso di Reggio Calabria

Reti: 8’ Catanese, 25’ rig. Montalto

Note: ammoniti Benedetti, Rosafio, Lanini, Nicastro, Guiebre