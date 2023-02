Il Pontedera riprende il Siena al 95': al Franchi finisce 1-1

Un gol in pieno recupero di Marcandalli salva il Pontedera a Siena, permettendogli di conquistare un pareggio importante e più che meritato. La sfida playoff in salsa toscana, di scena in notturna al Franchi, stenta a decollare e dopo quarantadue minuti di tanto equilibrio e poco altro solo una magia di Paloschi, che riceve palla da Buglio e fredda Stancampiano con una rasoiata ad incrociare, sblocca l'incontro. Padroni di casa in vantaggio all'intervallo.

La seconda frazione si apre con i granata più pimpanti e determinati a rimettere in piedi la gara. Nicastro ci prova con una conclusione dal limite dell'area (di poco a lato), poi è la volta di Benedetti e Perretta, ma in entrambi i casi Lanni viene graziato. Al 76' il Siena rimane in inferiorità numerica per l'espulsione di Castorani (fallo su Espeche) e l'uomo in più agevola la spinta del Pontedera.

Il forcing finale degli uomini di Canzi si concretizza al 95', quando Ianesi effettua un cross da sinistra sul quale Catanese si avventa in spaccata indirizzando la sfera in area piccola, dove il neontrato Marcandalli insacca per il definitivo 1-1. Primo, pesantissimo, gol in granata per il difensore classe 2002. Il Pontedera torna a muovere la classifica dopo il ko col Cesena. Sabato, al Mannucci, arriverà l'Alessandria.

Siena - Pontedera 1-1, il tabellino della partita

SIENA (4-3-2-1): Lanni; Raimo, Crescenzi, Riccardi, Motoc; Castorani, Picchi, Buglio (68′ Meli); Belloni (88′ Leone), Disanto (82′ Ciurli); Paloschi (88′ Petrelli). A disp.: Manni, Berti, Frediani, Verduci, Rizzo, De Santis. All.: Pagliuca

PONTEDERA (4-3-1-2): Stancampiano; Somma (68′ Bonfanti), Espeche, Martinelli, Perretta; Guidi (88′ Marcandalli), Ladinetti, Izzillo (78′ Mutton); Benedetti (68′ Catanese); Nicastro, Cioffi (68′ Ianesi). A disp.: Cagnina, Vivoli, Shiba, Di Bella, De Ioannon, Markosian, Tripoli. All.: Canzi

Arbitro: Cherchi di Carbonia

Reti: 42′ Paloschi, 95′ Marcandalli

Note: espulso al 76' Castorani; ammoniti Martinelli, Izzillo, Lanni, Disanto, Nicastro