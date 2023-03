Il Pontedera torna a sorridere, 1-0 in casa della Torres. Ed è una prima storica

Blitz del Pontedera in Sardegna. Ai granata basta un gol di Catanese per conquistare la prima storica vittoria sul campo della Torres. Il numero 13 pontederese ha deciso l'incontro con un colpo di testa su cross di Peli all'incedere della mezz'ora del primo tempo. La truppa di Canzi ha poi gestito il vantaggio acquisito senza patemi, rischiando soltanto nei minuti finali sulle occasioni per Scotto e Gianola. Il Pontedera torna a fare bottino pieno dopo aver raccolto un solo punto nelle ultime quattro gare ed aggancia al sesto posto in classifica il Gubbio. Sabato prossimo importante sfida playoff a Rimini.

Torres - Pontedera 0-1, il tabellino della partita

TORRES: Garau, Fabriani (55' Campagna), Antonelli, Dametto, Girgi; Lora (80' Buonavolontà), Urso, Masala (55' Saporiti); Omoregbe (80' Scotto), Lisai (66' Gianola), Ruocco. A disp: Salvato, Pinna,Carminati, Tesio, Carboni. All. Sottili

PONTEDERA Siano; Marcandalli, Espeche, Bonfanti (76' Somma); Peli (46' Shiba), Ladinetti, Catanese (84' Guidi), Perretta; Benedetti; Mutton (71' Ianesi), Cioffi (71' Sosa). A disp: Stancampiano, Vivoli, Goncalves, Di Bella, Izzillo, Casadidio, De Ioannon, Tripoli. All. Canzi

Arbitro: Iannello di Messina

Rete: 29' Catanese

Note: espulsi al 34’ Ladinetti e al 41’ Urso; ammoniti Masala, Espeche, Marcandalli, Catanese, Guidi, Ianesi