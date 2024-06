Serie C, il Pontedera rimane nel Girone B con le altre squadre toscane

Sono stati resi noti i gironi della Serie C della stagione 2024/25 e il Pontedera è stato confermato nel girone B con le altre Toscane Arezzo, Lucchese e Pianese. Tra le seconde squadre delle "big" di Serie A nel girone del Pontedera ci sarà il Milan Futuro, rosa Under 23 dei rossoneri che esordirà in Serie C quest'anno.

Di seguito tutti i gironi:

Girone B: Arezzo, Ascoli, Campobasso, Carpi, Entella, Gubbio, Legnago, Lucchese, Milan Futuro, Perugia, Pescara, Pianese, Pineto, Pontedera, Rimini, Sestri Levante, Spal, Ternana, Torres, Vis Pesaro.

Girone A: AlbinoLeffe, Alcione, Arzignano, Atalanta U23, Caldiero, Clodiense, Feralpisalò, Giana, Lecco, Lumezzane, Novara, Padova, Pergolettese, Pro Patria, Pro Vercelli, Renate, Trento, Triestina, Vicenza, Virtus Verona.

Girone C: Altamura, Avellino, Benevento, Casertana, Catania, Cavese, Cerignola, Crotone, Foggia, Giugliano, Juve Next Gen, Latina, Messina, Monopoli, Picerno, Potenza, Sorrento, Taranto, Trapani, Turris.