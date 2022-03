Il Pontedera non va oltre lo 0-0 a Grosseto

Solo un pareggio (0-0) per il Pontedera nel derby toscano in casa del Grosseto, fanalino di coda di Serie C girone B. Locali ad un passo dal gol dopo appena 10' dal fischio d'inizio con l'ex di turno Raimo, la cui botta dal limite dell'area centra la traversa. Sul finire di frazione arriva la risposta del Pontedera: al termine di una ripartenza Mutton si trova a tu per tu con Barosi, ma l'estremo difensore grossetano vince il duello. Nella ripresa la partita diventa più vivace e si segnalano vari ribaltamenti di fronte. Ci provano da ottima posizione ma senza fortuna Benedetti, Matteucci e Foglia, mentre dalla parte opposta ordinaria amministrazione per Melgrati. I granata tornano a muovere la classifica dopo due passi falsi di fila. Sabato 19 marzo importante sfida contro la Viterbese terzultima al "Mannucci".

Grosseto - Pontedera 0-0, il tabellino della partita

GROSSETO: Barosi, Gorelli, Ciolli, Salvi, Raimo, Artioli, Cretella (16’ st Rabiu), Bruzzo (16’ st Piccoli), Semeraro, Capanni, Nocciolini (27’ st Arras). A disp.: Fallani, Lazzari, Scaffidi, Siniega, Tiberi, Boccardi, Peretti, Saporiti, Mauceri. All.: Maurizi.

PONTEDERA: Melgrati, Milani, Foglia, Shiba, Mutton (33’ st Caponi), Catanese (13’ st Matteucci), Bakayoko, Serena (24’ st Barba), Benedetti (24’ st Mattioli), Perretta, Regoli (33’ st Magnaghi). A disp.: Sposito, Nicoli, Martini, Di Meo, Marianelli, Benericetti, De Ioannon. All.: Maraia.

Arbitro: Arace di Lugo di Romagna (Santarossa di Pordenone, Fumarulo di Barletta)