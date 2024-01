Serie C, LIVE Cesena-Pontedera, dominio bianconero, tripletta di Shpendi, 55' 4 a 0

Il Pontedera va in casa del Cesena capolista alla ricerca di punti per consolidare la posizione in classifica anche se l'impresa sarà difficile. Il Cesena nei primi minuti tiene il controllo del pallone e al 4' riesce ad andare al tiro con Kargbo che costringe Ciocci a mandare in angolo. Sono passati quasi dieci minuti e i padroni di casa continuano ad insistere nell'iniziativa offensiva trovando ben 3 calci d'angolo. Nell'ultimo di questi i granata salvano un pallone sulla linea di porta con gli avversari che protestano ma dal replay si vede che il pallone calciato in mischia da Pieraccini non è entrato, salvataggio di Benedetti. Al 15' pericoloso Donnarumma che manda fuori di poco, un minuto più tardi Kargbo si fa ipnotizzare da Ciocci a tu per tu con l'estremo difensore. Al 19' ancora il numero 10 del Cesena a porta vuota manda alto il tap-in sul cross di Donnarumma al termine di un dribbling, c'è solo il Cesena finora. Due minuti più tardi la sblocca Shpendi che riceve palla in area e col destro batte Ciocci per il meritato vantaggio. Al 26' Kargbo su un cross trova il palo interno, il pallone ritorna in gioco e Shpendi trova il tap-in. Il numero 9 bianconero rende oro ogni pallone che tocca questa sera: De Rose mette in mezzo un ottimo cross e Shpendi di testa insacca per il 3 a 0, granata in questa prima mezz'ora impalpabili. Al 33' primo squillo del Pontedera, Ambrosini riesce andare al tiro da fuori al termine di una azione ben costruita ma spara alto. Continua il momento di crescita degli ospiti con un tiro di Benedetti che costringe Pisseri alla respinta in angolo, dal corner nasce un contropiede dove Ciocci nega il poker a Shpendi. Dal calcio d'angolo Kargbo in mischia trova stavolta il gol che vale il poker quando siamo ancora al 37'. Continuano a spingere i padroni di casa, al 45' Kargbo su un lancio lungo trova la parata in uscita bassa di Ciocci ma il guardalinee segnala fuorigioco. Nel recupero su un calcio d'angolo la palla in mischia arriva ancora a Shpendi ma Ciocci, il migliore dei suoi, devia ancora in angolo.

La ripresa parte con un doppio cambio per il Pontedera, il mister Canzi inserisce Lombardi e Angori per Provenzano e Ambrosini. I granata sembrano aver ricominciato la ripresa con un piglio più propositivo e si rendono pericolosi al 52' con un cross pericoloso ma la difesa bianconera allontana.

Cesena - Pontedera 4 a 0 (4 a 0)

Cesena (3-4-2-1): Pisseri; Pieraccini (1'st Piacentini), Prestia, Silvestri; Adamo, Varone, De Rose, Donnarumma; Berti, Kargbo; Shpendi. A disp.: Montalti, Siano, Pitti, Piacentini, Pierozzi, David, Chiarello, Francesconi, Ogunseye, Corazza. All.: Toscano.

Pontedera (3-4-2-1): Ciocci; Guidi, Martinelli, Calvani; Perretta, Ignacchiti, Provenzano (1'st Lombardi), Ambrosini (1'st Angori); Benedetti, Ianesi; Fossati. A disp.: Lewis, Vivoli, Gagliardi, Pretato, Marrone, Delpupo, Selleri. All.: Canzi.

Arbitro: Ubaldi di Roma 1. Assistenti: Marchese e Abbinante. 4° uomo Aldi.

Reti: 21'pt, 26'pt, 28'pt Shpendi, 37'pt Kargbo.

Note: 2' di recupero. Ammonito Pieraccini nel Cesena.