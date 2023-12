Serie C, LIVE il Pontedera incontra la Carrarese nel derby di alta classifica, 53' 0 a 1

Il derby tra formazioni toscana si preannuncia molto combattuto dato che si trovano entrambe in un ottimo momento della loro stagione e con una buona posizione in classifica. Inoltre entrambe le squadre nonostante non abbiano degli attacchi fenomenali possono contare su delle ottime difese anche se i granata hanno accusato un paio di debacle in stagione. Prima del match le squadre si riuniscono a centrocampo per un minuto di silenzio in memoria dell'ex presidente granata Edilio Pellinacci che ci ha lasciato pochi giorni fa.

Inizio del match equilibrato, primo squillo dopo 4' con la conclusione di Ianesi bloccata in due tempi da Bleve, rispondono gli ospiti guadagnandosi un calcio d'angolo che finisce in un nulla di fatto. Controlla il gioco in questo primo quarto d'ora la Carrarese cercando di creare occasioni pericolose. Grande occasione per il Pontedera che con il colpo di testa di Benedetti, servito da Catanese, impegna Bleve che salva. In questo momento invece a controllare la partita è il Pontedera che ottiene diversi corner. Al 31' la Cararrese si porta avanti con Di Gennaro, cross in mezzo degli ospiti, sponda di Simeri di testa che trova l'incornata del proprio difensore che batte Vivoli, gli ospiti si portano avanti alla prima occasione del match. Reagiscono i granata con Angori che lascia partire un rasoterra da fuori, blocca a terra il portiere ospite. Il primo tempo finisce senza ulteriori occasioni per le due formazioni.

Parte forte il Pontedera nella ripresa alla ricerca del pari. Al 6' ci prova Catanese ma il suo tiro viene deviato in angolo.

Pontedera - Carrarese 0 a 1

Pontedera (3-4-2-1): Vivoli; Calvani, Martinelli, Espeche; Perretta, Ignacchiti, Catanese, Angori; Benedetti, Ianesi; Nicastro. A disp.: Lewis, Gagliardi, Pretato, Ambrosini, Marrone, Fossati, Paudice, Guidi, Delpupo, Selleri. All.: Canzi.

Carrarese (3-5-2): Bleve; Ilanes, Di Gennaro, Coppolaro; Zanon, Palmieri, Cerretelli, Cicconi; Panico, Capello; Simeri. A disp. Mazzini, Tampucci, Opoola, Raimo, Cartano, Sementa, Sansaro, Giannetti. All.: Dal Canto.

Arbitro: Zanotti di Rimini, assistenti Regattieri e D'Angelo, 4° ufficiale Leorsini di Terni.

Reti: 31'pt Di Gennaro (C).

Note: Ammonito Espeche nel Pontedera.