Serie C, LIVE Pontedera - Gubbio, la doppietta di Benedetti tiene avanti i granata. 40' 2 a 1

Il Pontedera si presenta a questo match in cerca di riscatto in seguito alla batosta casalinga del recupero infrasettimanale nello 0 a 5 subito dal Pescara, ci sarà anche la voglia di "vendicare" l'eliminazione subita ai playoff lo scorso maggio proprio dalla formazione umbra. Primo squillo del match con Nicastro che di testa scalda i guantoni di Vettorel. Due minuti più tardi si salva in extremis la retroguardia umbra su un colpo di testa di Benedetti murato. Al 14' arriva il vantaggio granata con Benedetti, il Gubbio sbaglia un uscita col pallone e i granata crossano in mezzo, Mercadante è in vantaggio ma Benedetti gli strappa il pallone e batte Vettorel. Il Gubbio cerca subito di reagire prendendo il controllo del possesso e facendosi avanti. Al 28' Udoh riceve un lancio in verticale, vince il duello fisico con il suo marcatore e batte Vivoli. Subito dopo il portiere riesce a smanacciare e salvare su un tiro ancora di Udoh. Il Pontedera in questa fase finale della prima frazione supera le difficoltà e si riporta avanti al 38' ancora con Benedetti che gira in rete con un gran sinistro a fil di palo un cross di rimessa.

Pontedera - Gubbio 2 a 1

Pontedera (3-4-2-1): Vivoli; Pretato, Martinelli, Espeche; Perretta, Ignacchiti, Catanese, Angori; Benedetti; Fossati, Nicastro. A disp.: Lewis, Calvani, Ambosini, Marrone, Ianesi, Paudice, Guidi, Delpupo. Selleri, Salvadori. All.: Canzi.

Gubbio (3-5-1-1): Vettorel; Tozzuolo, Signorini, Mercadante; Corsinelli, Mercati, Rosaia, Di Massimo, Dimarco; Spina; Udoh. A disp.: Greco, Casolari, Montevago, Bulevardi, Guerrini, Frey, Pirrello, Brogni, Di Gianni. All.: Braglia.

Arbitro: Allegretta di Molfetta. Assistenti Robilotta e Cozzuto. 4° ufficiale: Di Papagno di Roma 2.

Reti: 14'pt e 38'pt Benedetti, 28'st Udoh.

Note: Ammoniti Catanese nel Pontedera e Mercati nel Gubbio.